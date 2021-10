Feldschlösschen eröffnet neues Besucherzentrum

Rheinfelden Feldschlösschen lockt Gäste mit 25 Zapfsäulen ins neue Besucherzentrum «Brauwelt» Zum Ende des traditionellen Braujahres hat Feldschlösschen das neue Besucherzentrum eingeweiht. In einer gelungenen Kombination aus Tradition und Moderne tauchen die Besucherinnen und Besucher in eine Welt ein, die sich ganz dem Bier widmet. Dominic Kobelt 01.10.2021, 07.42 Uhr

In längst vergangenen Tagen stand es ganz alleine, umgeben von Feldern, das kleine Schloss in Rheinfelden. Daher rührt auch der Name des Bieres, das darin gebraut wird: Feldschlösschen. Und da, wo früher die Lohnarbeiter ihr Salär abholten, kann man heute mit einem im Bierdeckel integrierten Chip den Zapfhahn bedienen. Am 1. Oktober, an dem historisch bedingt jeweils das neue Braujahr eingeläutet wird, eröffnet die Bauerei ihr neues Besucherzentrum «Brauwelt».