Rekordjahr für das KSA

Rettung Aargau West Rekordjahr für KSA-Rettungsdienst – zum dritten Mal in Folge Mehr Notrufe, mehr Rettungsdienste und eine verbesserte Hilfsfrist, die die kantonalen Vorgaben deutlich übertroffen hat. Das Kantonsspital Aarau zieht Bilanz über das Rettungswesen. 09.02.2022, 11.36 Uhr

Das Kantonsspital Aarau verzeichnete 2021 erneut mehr Notrufe und Rettungseinsätze. AZ

36’099 Notrufe gingen im vergangenen Jahr bei der Sanitätsnotrufzentrale ein - eine Zunahme von fast 6 Prozent, wie es in der Mitteilung des Kantonsspitals Aarau heisst. Ein Grund dafür sei der pandemiebedingte erhöhte Koordinationsbedarf der Spitäler und Rettungsdienste gewesen. Rettungssanitäterinnen und -sanitäter rückten 370 öfter aus als letztes Jahr, nämlich 12’835 Mal.

Eine Steigerung gab es aber auch im Bereich der Hilfsfrist, also der Zeit von der Alarmierung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Hier konnte die kantonale Vorgabe übertroffen werden. Diese sieht vor, in 80 Prozent aller Fälle innerhalb von 15 Minuten vor Ort zu sein. Dem Rettungsdienst des KSA gelang das in 91 Prozent aller Einsätze bei einer durchschnittlichen Hilfsfrist von 9 Minuten und 27 Sekunden - 16 Sekunden weniger als im Vorjahr. (zen)