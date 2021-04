Reportage Im Bann einer exklusiven Vogelwelt: Am Flachsee sind jetzt viele Zugvögel zu beobachten ‒ testen Sie Ihr Wissen An der Stillen Reuss in Rottenschwil und am Flachsee kann man jetzt im Frühling noch viele Zugvögel beobachten, die mittlerweile selten geworden sind. Am besten mit Feldstecher und etwas Geduld, rät Martina Schybli von der Schweizerischen Vogelwarte. René Fuchs 20.04.2021, 05.00 Uhr

Martina Schybli, Fachmitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit bei der Vogelwarte Sempach, beobachtet Vögel beim Flachsee Unterlunkhofen. Severin Bigler

Ein zweisilbiges «Kijuwit» ertönt und schon startet ein Kiebitz mit einem wummernden Flügelgeräusch einen fiktiven Angriff gegen eine Rabenkrähe. Seine imposanten gaukelnden Flugkünste im frühen Morgenlicht in der Auenlandschaft sind unübersehbar. Mit seiner langen und spitzen Federholle am Hinterkopf war der unverkennbare Charaktervogel früher ein alltäglicher Anblick in Feuchtgebieten. Heutzutage gilt der Kiebitz als vom Aussterben bedroht.

An der Stillen Reuss in Rottenschwil und am Flachsee kann man ihn jedoch noch beobachten. Auf vegetationsarmen Kiesinseln und in Riedwiesen versucht man, ihn zu erhalten und zu fördern. Da der Kiebitz am Boden brütet, sind Nesträuber wie der Fuchs nicht weit. Seit 2019 werden in der Reussebene versuchsweise sogenannte Kiebitzschutzkörbe über die Gelege angebracht.

Ein Kiebitz bei der Studweid Rottenschwil. Er ist auch dieses Jahr wieder an den Flachsee zurückgekehrt. Severin Bigler

Die Stille Reuss, die abgetrennte Flussschlaufe, die nur noch vom Grund- und Regenwasser gespiesen wird, ist in der Schweiz das besterhaltene Beispiel eines Flussaltwassers. Im Innenbereich mit Flachtümpeln und Pionierflächen ist in diesen Frühlingstagen so mancher einzigartige Zugvogel als Durchzügler auszumachen.

«Habt ihr das Kleine Sumpfhuhn schon gesehen?»

Das ist die Frage, die unter den Frühaufstehern der «Birder», Vogelbeobachterinnen und Vogelbeobachter, schnell die Runde macht. Der nur knapp starengrosse Vogel ist nicht nur selten, sondern auch heimlich und in den Schilfbeständen kaum zu entdecken. Doch in diesen Tagen ergibt sich mit viel Glück die Gelegenheit dazu. Zwischen dürren Schilfrohren ist er plötzlich mit seinem grünen Schnabel und seinem braunen Rücken, welcher mit der graublauen Unterseite kontrastiert, kurz auszumachen.

Ein Kleines Sumpfhuhn. Severin Bigler

Über der Auenlandschaft mit dem weissen Alpenkranz im Hintergrund kreist ein Schwarzmilan. Der ausgesprochene Zugvogel, der im Gegensatz zum Rotmilan stärker ans Wasser gebunden ist, ist im März von seinem Winterstandort südlich der Sahara in sein Brutgebiet zurückgekehrt. Mehr als 4000 Kilometer waren dabei zu bewältigen. Seine typischen wiehernden und trillernden Rufreihen sind zu hören.

Eine« innere Landkarte» bringt Orientierung

«Im Frühling sind die Zugvögel meist schneller unterwegs. Sie wollen zügig ins Brutgebiet gelangen, um ihr Revier zu besetzen», erklärt Martina Schybli der Schweizerischen Vogelwarte. Die Orientierung nach der Position der Sonne, der Sterne, am Erdmagnetfeld ist dabei entscheidend. Dass die Zugvögel das Magnetfeld tatsächlich über spezielle Rezeptoren in den Augen wahrnehmen können, ist noch nicht so lange bekannt. Sicher ist auch, dass sie sich an einer erlernten «inneren Landkarte» orientieren. Somit können sie Brutplätze wie am Flachsee durch eine gezielt gewählte Flugroute wiederfinden. Verblüffend ist alleweil, dass manche Vogelarten zuverlässig ihr eigenes Nest wiederfinden.

Wohl ist das Zugverhalten genetisch über Tausende Jahre verankert, und viele Vogelarten werden weiterhin ziehen. Bei anderen hingegen sind in den letzten Jahren Veränderungen des Zugverhaltens feststellbar. Für die Schweizerische Vogelwarte ein Phänomen, das sich zunehmend nicht nur bei Weissstörchen, sondern auch bei Wasservögeln augenfällig zeigt. Schybli erklärt:

«Wegen der milden Winter machen sich manche Kurzstreckenzieher zudem nicht mehr auf die Reise.»

Morgenstimmung im Naturschutzgebiet Stille Reuss Rottenschwil, beim Flachsee Unterlunkhofen. Severin Bigler

Über 90 Prozent der Feuchtgebiete der Schweiz sind in den letzten 200 Jahren verschwunden. Geeignete Rastplätze sind für Zugvögel allerdings lebensnotwendig. Es gilt, sich auszuruhen und Reserven für den Weiterflug zu tanken. Zum Anlegen von Fettreserven wird die tägliche Nahrungsaufnahme um bis zu 40 Prozent erhöht. Umso wichtiger sind dabei Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung wie etwa der Flachsee.

Zwei Ornithologinnen beobachten Vögel im Naturschutzgebiet Stille Reuss Rottenschwil, beim Flachsee Unterlunkhofen. Es ist ein wichtiges Wasser- und Zugvogelreservat. Severin Bigler

Der seit 1975 aufgestaute Reussabschnitt zwischen Rottenschwil und Bremgarten-Zufikon erstreckt sich über 72 Hektaren. Seit seiner Entstehung konnten schon über 200 Vogelarten, darunter 58 mit Bruten, im Reservat beobachtet werden. Das langsam fliessende Gewässer mit dem naturnahen Ufer, den angrenzenden Riedwiesen und Kiesinseln ist bei Durchzüglern und Brutvögeln sehr beliebt, darunter auch gefährdete Arten der Roten Liste.

Energisch trampelt ein Flussregenpfeifer auf einer Sandbank mitten im See herum. Flugs pickt der sperlingsgrosse Langstreckenzieher mit seinem kurzen kräftigen Schnabel im Schlick nach einem Beutetier und verschlingt es. Ganz in der Nähe sind Bekassinen unterwegs. Diese amselgrossen Schnepfenvögel von gedrungener Gestalt und einem extrem langen Schnabel stochern in der Flachwasserzone. Ihre tastempfindlichen biegsamen Schnabelspitzen ermöglichen es ihnen durch leichtes Rütteln gar kleine, wirbellose Tiere im Schlickboden zu schlucken.

Eine männliche Krickente (links) und ein Flussregenpfeifer (rechts). Severin Bigler / ©

Lohnend ist auch der Blick aus dem «Hide», dem Beobachtungsversteck mit Luken, am rechten Uferrand. Ein Kampfläufer hält sich als Durchzügler auf seiner Reise nach Skandinavien oder Russland hier einige Tage auf. Erst dort wird das Männchen auf einer traditionellen Balzarena mit einer auffälligen Halskrause um die Gunst eines Weibchens kämpfen. Dass eines von hundert Männchen weibchenfarbig aussieht, ist eine besondere Laune der Natur. Wenn sich seine Artgenossen streiten, kann es sich so unbemerkt einem paarungswilligen Weibchen nähern.

Ebenfalls auf grosser Reise sind die Löffelenten. Das hauptsächliche Brutareal befindet sich in der nördlichen Hemisphäre und dehnt sich bis nach Russland aus. In der Schweiz brütet die Löffelente nur unregelmässig. Der ausgeprägte breite und abgeflachte Schnabel filtriert die Nahrung aus der Wasseroberfläche. Das Paradies für Sing-, Wat- und Wasservögel hält dank seiner vielfältigen Lebensräume so manche Überraschung bereit: Krick- und Schnatterenten neben Waldwasserläufern, eine Rotdrossel neben Wacholderdrosseln bis zur variationsreichen und wohlklingenden Stimme der Mönchsgrasmücke.

Zwei Weissstörche, fotografiert anlässlich einer Reportage zur Rückkehr der Zugvögel am Flachsee Unterlunkhofen, am 9. April 2021. Severin Bigler

Die Vögel sollen ungestört bleiben

Die exklusive Vogelwelt zieht die Menschen in den Bann. Diese Vielfalt ist kaum zu überbieten. Jedenfalls sind die Parkplätze bei der Reussbrücke in Rottenschwil um die Mittagszeit mit Autos aus der halben Deutschschweiz gut belegt. «Störungsfreie Nahrungsgründe und Ruhezonen sind aber für die Brut- und Zugvögel bei aller Begeisterung von grosser Bedeutung», erklärt Schybli von der Schweizerischen Vogelwarte. Damit ein Miteinander möglich bleibt, ist es wichtig, die Wege nicht zu verlassen, Tiere nicht zu stören und die Naturschutzvorschriften zu beachten.

Umso eindrücklicher ist es dann am frühen Morgen, die momentan spannendste Zeit der Durchzügler zu erleben. Schybli schmunzelt:

«Den Feldstecher mitnehmen und sich in Geduld zu üben, führt am besten zum Erfolg. Ein Kleines Sumpfhuhn oder ein Blaukehlchen zu sichten, wäre wohl ein unvergesslicher Augenblick»

Doch oft sind die Glücksmomente unvorhersehbar. Wie jetzt, als sich eine Krickente neben einem Flussregenpfeifer präsentiert.

