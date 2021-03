Reisebericht Aargauer auf Weltreise während der Coronapandemie: «Der schwierigste Moment hatte nichts mit dem Virus zu tun» David Parolo, gebürtiger Murianer und einst Handballer beim HSC Suhr Aarau, reiste mit seiner Freundin Alina Schibli mitten in der Coronakrise um die Welt. «Wir haben wohl mehr Tests gemacht und die Maskenpflicht konsequenter umgesetzt, als die meisten Leute in der Schweiz in dieser Zeit», sagt der 35-Jährige. Fabian Hägler 13.03.2021, 05.00 Uhr

David Parolo und seine Freundin Alina Schibli waren die vergangenen sechs Monate auf Weltreise. Wie sich eine solche während der Coronazeit gestaltet und welche Rückmeldungen die zwei von aussen erhalten haben, erzählen sie nach ihrer Rückkehr in die Schweiz. Britta Gut

Bleiben Sie zu Hause, unternehmen Sie keine unnötigen Reisen - das war der Aufruf von Bundesrat Alain Berset an die Schweizer Bevölkerung während der Coronapandemie. David Parolo (35) und Alina Schibli (32) haben die Aufforderung nicht befolgt, ganz im Gegenteil.

Das junge Paar unternahm zwischen September 2020 und Februar 2021 eine grosse Reise, die beiden besuchten mehrere Länder auf drei Kontinenten. Seit kurzem sind die beiden zurück in der Schweiz - der AZ haben sie von ihren Erlebnissen auf der ungewöhnlichen Reise berichtet.

«Wir haben uns sehr sicher gefühlt und ich finde, es sollte jedem selber überlassen sein, ob man eine solche Reise machen will oder nicht», sagt David im Videointerview. Sie hätten auf der ganzen Reise wohl striktere Regeln eingehalten als die meisten Leute zur gleichen Zeit in der Schweiz, gerade was die Zahl der Coronatests und das Maskentragen angehe.

David Parolo erzählt von der grossen Reise in der Coronazeit. Fabian Hägler/Britta Gut

«Wir hatten nicht das Gefühl, dass wir jemanden in Gefahr gebracht haben oder dass das Risiko wegen Corona für uns auf der Reise grösser gewesen wäre, als zu Hause», sagt er.

Der ehemalige Spitzenhandballer berät heute Unternehmen

David Parolo stammt aus Muri, der 35-Jährige war in seiner Aktivzeit ein Spitzenhandballer, der beim HSC Suhr Aarau und bei St. Otmar St. Gallen in der Nationalliga A spielte und auch ein paar Einsätze mit der Nationalmannschaft im Palmarés hat. Seine heutige Freundin und Reisepartnerin Alina Schibli lernte er vor gut vier Jahren bei der Arbeit kennen - die beiden sind in der Unternehmensberatung tätig.

«Wir hatten die Reise schon lange geplant, dafür auch beruflich alles vorbereitet, deshalb war es eigentlich kein Thema, das Projekt ganz abzublasen», sagt Alina. Die beiden wollten raus aus dem Alltag, die anstrengende Arbeit hinter sich lassen und Zeit für sich haben.

Island statt Nepal und Namibia statt Patagonien

Die ursprünglichen Reisepläne des Paars brachte das Coronavirus allerdings ziemlich durcheinander. Eigentlich wollten Alina und David in den Himalaya, eine Freundin in Australien besuchen und später nach Patagonien - all das war aufgrund der Pandemie nicht möglich. «Wir haben im letzten Frühling, als die Coronapandemie anfing, unsere Planung eingestellt, weil sich alles immer wieder veränderte», sagt David.

Statt zu den höchsten Bergen der Erde, nach Down Under und an die Südspitze von Argentinien führte ihre Reise im September 2020 zuerst nach Island. «Wir hatten immer noch darauf gehofft, dass ein Flug nach Nepal möglich wäre, es schien eine gewisse Zeit, als würden die Grenzen geöffnet», erinnert sich David. Doch es blieb bei der Hoffnung, und so ging der erste Flug der beiden schliesslich nach Reykjavik.

Die einzige Quarantäne der Reise war den beiden willkommen

«Das war das einzige Ziel, wo wir eine Quarantäne bei der Einreise in Kauf nahmen», erzählt David. Die Vorgaben für die Einreise nach Island sahen im letzten Herbst vor, dass die beiden zuerst fünf Tage in Selbstisolation mussten. «Das war zu Beginn der Reise aber nicht schlimm, wir kamen aus der Hektik vor der Abreise in der Schweiz, mieteten eine kleine Hütte irgendwo im Grünen und genossen die Ruhe», erinnert sich Alina.

Danach mieteten sie ein Wohnmobil und erkundeten die Vulkaninsel, wo es zu jener Zeit kaum Touristen hatte. «Island ist wunderschön, die Natur ist grandios, aber mit der Zeit wurde es doch sehr kalt und windig - und das Wetter war eher ungemütlich», berichtet Alina.

Reisen in Coronazeiten: Test machen, Resultat abwarten, Flug buchen

So beschlossen die beiden, für ihre nächste Station in die Wärme zu reisen und flogen nach Griechenland. Damals, im Oktober 2020, war die Coronasituation dort relativ gut, unbeschwerte Ferien in der Sonne und am Strand waren möglich. «Und wir brauchten schnelles, stabiles Internet, weil wir unsere weitere Reise planen mussten», sagt David.

Eindrücke von der Weltreise, die von Island über Griechenland und Namibia bis nach Mittelamerika und auf die Galapagos-Inseln führte. David Parolo / Alina Schibli

Als die Coronapandemie im Frühling 2020 ausbrach, stellte das Paar die konkrete Planung für die Reise ein. Ihnen wurde rasch klar, dass es unter diesen Voraussetzungen nicht sinnvoll ist, etwas weit im Voraus zu planen und stattdessen spontane Entscheidungen gefragt waren. «Den ersten Flug nach Island haben wir eine Woche vor Abreise gebucht, die weiteren Flüge meist nur einen oder zwei Tage vor dem Start», sagt David.

Somit war auch offen, wo es für die beiden von Griechenland aus hingehen würde. «Wir haben Pro und Contra-Listen erstellt, fast wie bei Consulting- Aufträgen im Beruf, und wollten so entschieden, wohin wir weiterreisen», sagt Alina. Unter den Top 3 ihrer Auswertung waren Mexico, Nepal und Ruanda - doch das nächste Reiseziel war keines dieser Länder.

Sieben Tests, alle negativ - und nie mehr als ein Kratzen im Hals

«Wir haben mit meiner Schwester telefoniert, die in einem Reisebüro arbeitete, und sie hat uns Namibia empfohlen», erinnert sich Alina. Vor der Abreise machten sie in Griechenland einen Coronatest, als sie einen Tag später das negative Resultat hatten, buchten sie den Flug nach Namibia. Insgesamt sieben Coronatests hat das Paar im Verlauf der Reise gemacht. «Wir hatten Tests im Auto, im Hotelzimmer, am Flughafen, in Kliniken - das wurde für uns fast zur Normalität und hat uns auch nicht gestört», sagt David.

Einen negativen Test für die Einreise vorzuweisen, finden die beiden sinnvoll, diese Vorgabe hat auch ihre Route nicht beeinflusst. «Wir wollten nur vermeiden, dass wir irgendwo eine Woche oder länger in Quarantäne müssen. Aber Tests oder Maskenpflicht waren kein Thema, damit muss man auf einer solchen Reise umgehen können», sagt Alina.

Karte: Stefan Bogner

Trotzdem waren die beiden immer angespannt, bis das Testresultat da war: «Wir haben jedes Mal gebibbert, eine gewisse Unsicherheit war immer vorhanden», sagt David. Krank fühlte sich das Paar aber nie, «ausser einem kleinen Kratzen im Hals, weil die Klimaanlage zu stark kühlte, sind wir vollständig gesund geblieben», erzählt Alina.

Gestrandet sind sie nur einmal: Auf dem Flughafen in Frankfurt

Ihr drittes Reiseziel Namibia hatten die beiden zuvor nicht in der Auswahl - doch der Flug ins südliche Afrika habe sich absolut gelohnt. Die reiche Tierwelt im Etosha Nationalpark und die riesigen Dünen von Sesriem gefielen den beiden ausgezeichnet. Auch die unberührte Natur und die Gastfreundschaft der Menschen empfanden sie als sehr eindrücklich.

Danach sollte es nach Mexico gehen, mit einem Zwischenstopp in Frankfurt - und dort strandeten die beiden das einzige Mal. «Wir kamen am Flughafen an, verliessen das Gebäude und wollten im Hotel einchecken», erinnert sich Alina.

Doch an der Rezeption wurde ihnen mitgeteilt, dass derzeit ein Beherbergungsverbot für Touristen gelte. «Wir hatten uns zuvor nicht präzis genug informiert und verbrachten die Nacht schliesslich auf einer Bank im Flughafen», sagt David.

Die schönsten Bilder von der Weltreise:

Wo findet man verlässliche Informationen für die Reise?

Spätestens nach diesem Erlebnis klärten sie die Einreisebestimmungen und sonstigen Coronaregeln ihrer Zielländer noch genauer ab. «Wir haben bei Reisebüros angefragt, Botschaften und Konsulate angeschrieben, auf Websites von Ministerien und Ländern nach Informationen gesucht, in Facebook-Gruppen unsere Fragen gepostet und in Foren des Reiseportals Tripadvisor um Rat gefragt», berichtet David. Mit der Zeit wussten die beiden, wo man die verlässlichsten Angaben zu Einreisebedingungen und Quarantänevorgaben oder andere wichtige Informationen findet.

Nach der ungemütlichen Nacht auf der Flughafenbank in Frankfurt ging die Reise weiter nach Mexico. Das Flugzeug war bis auf den letzten Platz voll, damals war die Einreise ohne Probleme möglich, auch im Land selber gab es nur wenige Beschränkungen. «Wir sind der Masse der Touristen aber ausgewichen und waren auch selten in grösseren Städten», sagt Alina.

Hochwasser war die grössere Gefahr als das Virus

In Mexico mieteten die beiden ein Auto - und erlebten den heikelsten Moment ihrer ganzen Reise. «Das hatte nichts mit Corona zu tun, sondern war eine Situation, bei der wir mit unserem kleinen Mietauto in einen Bach gerieten», berichtet David. Sie waren in einem Gebiet unterwegs, wo es zuvor starke Überschwemmungen gegeben hatte. «Es fühlte sich in ein paar Momenten an, als würde unser Auto schwimmen und weggetragen, aber zum Glück kamen wir am Schluss heil raus», sagt er.

Später, in Kolumbien, erlebte das Paar einen unangenehmen Moment, der mit Corona zusammenhängt. Sie hatten eine Bustour gebucht, wobei sich beim Einsteigen herausstellte, dass sie mit einem lokalen Linienbus befördert wurden, der ziemlich überfüllt war. «Sehr viele Leute, eng zusammen, nicht alle trugen Masken, und das für etwa drei Stunden: In dieser Situation fühlten wir uns schon unwohl», sagt David.

Ausgangssperre in Kolumbien über Silvester und Neujahr

Auch für die Einreise nach Kolumbien gab es schon einige Hürden: Da war ein mehrseitiges Formular auszufüllen, zudem war die lokale Corona-App obligatorisch, die sich nur mit einer kolumbianischen Sim-Karte herunterladen lässt. «Wir haben viel recherchiert und uns vorbereitet, dennoch gab es auch immer wieder Überraschungen», sagt David.

Später erlebten sie einige Tage lang harte Coronamassnahmen mit Ausgangssperre. «Wenn dort Lockdown ist, dann ist wirklich alles geschlossen und niemand darf auf die Strasse, das gab es in der Schweiz bisher nie», beschreibt David. Ausgerechnet über Silvester und Neujahr griffen die Behörden in Medellin zu dieser Massnahme.

Für den Flug nach Galapagos brauchte es zwei Tests

Verlassen durften sie ihr Hostel schliesslich für den Weiterflug nach Ecuador, von dort ging es auf die Galapagos-Inseln. Obwohl die Inseln zu Ecuador gehören, brauchten sie zur Einreise nochmals einen zusätzlichen Coronatest. Doch der Aufwand lohnte sich, die beiden waren begeistert von der einzigartigen Tierwelt auf dem Archipel.

Die letzte Station vor der Heimreise war Costa Rica - dort wurde ausnahmsweise kein Coronatest verlangt für die Einreise. Dafür mussten die beiden eine spezielle Krankenversicherung für die Zeit ihres Aufenthalts abschliessen, die vom Staat für obligatorisch erklärt wurde.

«Eigentlich müssten wir jetzt ein Reisebüro eröffnen»

Inzwischen hatte aber die Schweiz einen negativen Test als Voraussetzung für die Einreise festgelegt. «Wir waren erstaunt, wie lange das gedauert hat, damit hätten wir schon viel früher gerechnet, das war auf unserer Reise sonst fast überall der Mindeststandard», sagt Alina. Dennoch war auch die Rückkehr in die Schweiz speziell: kein grosser Empfang durch Familie und Freunde am Flughafen - «nur mein Vater hat uns abgeholt, aber das ist in dieser Situation auch richtig», sagt Alina.

Inzwischen arbeiten die beiden wieder in ihren Jobs in der Firmenberatung, eine nicht ganz ernst gemeinte Alternative hätten sie aber. «Eigentlich sollten wir jetzt ein Reisebüro eröffnen, oder eine Beratungsfirma in diesem Sektor, denn nun wissen wir ziemlich genau, auf was man in Coronazeiten unterwegs achten muss», sagt Alina.