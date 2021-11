Wie man ein guter Jäger wird. Eine Reportage aus Reinach AG

Reinach So wird man Jäger: Über Kurse und Pflichten und die Schiessprüfung, die es in sich hat Gemeinsam auf der Pirsch: Markus Huggenberger will Jäger werden und ist oft mit seinem Jagdgötti, Ulrich Wanderon, Betriebsleiter im Forstbetrieb aargauSüd, auf der Pirsch. Cynthia Mira Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Markus Huggenberger aus Aesch lernt das Jagen bei Ulrich Wanderon Förster AargauSüd in Reinach

Bis zu sieben Kilometer weit fliegt das Geschoss auf der Jagd nach einer Schussabgabe. Der Jäger ist für den sicheren Kugelfang verantwortlich. Was dies bedeutet, zeigt Ulrich Wanderon eindrücklich beim neuen und kürzlich eingeweihten Jagd-Hochsitz oberhalb von Beinwil am See. Wanderon ist noch bis im Frühling Betriebsleiter im Forstbetrieb aargauSüd und derzeit einmal in der Woche auf der Jagd.

Mit den Händen deutet er den ungefähren Schusswinkel an, der von diesem Standort aus möglich wäre. Es sind höchstens 20 Grad. Das Tier müsste genau an dieser Stelle grasen. «Alles andere ist viel zu gefährlich», sagt er. Und das, obwohl die ersten Büsche und Häuser in weiter Entfernung zu liegen scheinen. Aber: «Ein verfehlter Schuss, oder einer, der durch das Tier fliegt, ist auf dieser Distanz noch immer tödlich», sagt er.

Solche Dinge lernen Jagdinteressierte in einer zweijährigen Ausbildung. In Kursen, die Markus Huggenberger derzeit absolviert. Auch er ist im Forstbetrieb aargauSüd tätig und als Einsatzleiter im Wanderons Team. Ursprünglich kommt der 31-Jährige aus Seon, ist aber in Aesch LU zuhause. Auf die Frage, warum er 2500 Franken für die Ausbildung hinblättert und das Jagen lernen will, sagt er: «Es ist ein Teil von meinem Beruf und gehört für mich dazu. Zudem schätze ich es enorm, wie viel ich über die Natur und die Tiere dazulerne.» Seit Sommer werde in der Ausbildung theoretisches Grundwissen vermittelt. Dazu gehöre auch Biologie, Hygiene sowie das Verständnis für den Jahreszyklus der Tiere. «Dieses Wissen kann ich bei Rundgängen mit Schüler und Schülerinnen auf dem Forstwerkhof einsetzen», sagt Huggenberger. Und: «Es ist auch einfach schön, in der Natur zu sein und Tiere zu beobachten.» Es ginge ihm gar nicht nur um das Jagen.

Bestimmt werde aber auch er voller Adrenalin sein, wenn er nach der Ausbildung zum ersten Mal ein Reh erlegen werde. «Feiern werde ich das aber garantiert nicht», sagt er. Es sei schliesslich ein Tier, dessen Leben ausgelöscht werde. Bis es soweit ist, wird es noch dauern. Denn vorerst gilt es für ihn, die Schiessprüfung im Frühling zu bestehen und die hat es in sich. Schliesslich kann jede und jeder die Jagdausbildung absolvieren, auch ohne Vorkenntnisse im Schiessen. Und auch er wird künftig, wie die erfahrenen Jäger, jährlich einen Nachweis erbringen müssen, um die Schiessfähigkeit zu belegen.

Ehe man sich dem getroffenen Tier nähert, gilt unter Jägern die Regel, die Zeit abzuwarten, die man für das Rauchen einer Zigarette brauchen würde, wie Wanderon sagt. Er ist Huggenbergers Jagdgötti. Entsprechend viel Zeit verbringen die beiden miteinander. Oft auch auf dem neuen Hochsitz im Revier Leimbach, denn Huggenberger mitgeholfen hat zu bauen. Denn auch das gehört zur Ausbildung dazu.

In diesem Waldgebiet gibt es zehn solcher Jagdsitze. Die Jäger, die dort auf die Pirsch gehen, dürfen in diesem Jahr 21 Rehe erlegen. Diese Anzahl wird vom Kanton genau geregelt und entspricht dem Nachwuchs, der im Frühling den Bestand wieder auf das Vorjahresniveau bringen wird. Manchmal wird ein Tier auch durch einen Schuss erlöst: «Wenn ein Reh hinkt, dann sehen wir das», sagt Wanderon. Oft seien solche Verletzungen auf Kollisionen mit Fahrzeugen zurückzuführen. Die beiden sind überzeugt: Wenn die Jagd nicht mehr erlaubt ist, gibt es einfach viel mehr Tiere, die einen Tod durch den Verkehr erleiden. Es sind im Kanton Aargau zirka 1300 Rehe im Jahr, die angefahren werden.

Der Jagdkurs besucht Huggenberger in Mellingen. Der Unterricht findet teils am Abend oder auch an den Wochenenden statt. Auf die Frage, was bisher ein Highlight auf der Jagd gewesen sei, sagt er: «Man hat eigentlich nur schöne Erlebnisse und ich kann wirklich abschalten.» Manchmal sitze man auch einfach zwei Stunden da, schaue Füchsen zu, und geniesse die Ruhe, ergänzt Wanderon und fragt dann: «Oder wann sind Sie für zwei Stunden ohne Handy, ohne Gespräche und ohne Ablenkung einfach dagesessen und haben über die Felder geschaut?»