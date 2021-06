Registrierungspflicht Ein Gang durch Aarauer Beizen zeigt: Viele geben ihre Daten nicht ab, an manchen Orten kann man sich gar nicht registrieren Seit Montag gelten gelockerte Regeln in Restaurants und Bars. Registrieren müssen sich immer noch alle – egal ob im Innenbereich oder auf der Terrasse. Doch die Regel scheint mehr eine Alibiübung zu sein. Zara Zatti 04.06.2021, 15.55 Uhr

Die Sonne knallt auf den Asphalt, man riecht die Abgase der Autos und es ist laut. Dennoch ist die Terrasse der 90 Grad Bar in Aarau am frühen Donnerstagabend rappelvoll. Im Innenbereich herrscht gähnende Leere. Seit einer Woche dürfen die Bars und Restaurants ihre Gäste auch wieder drinnen bedienen. Doch mit den Lockerungen kam auch das gute Wetter: «Draussen läuft es deutlich besser», sagt Noemi, die hinter der Bar arbeitet.

Für Noemi von der Bar 90 Grad in Aarau gab es vor allem auf der Terrasse zu tun. Im Innenbereich blieb es in der ersten Woche nach Öffnung ruhig. (Die Masken wurden jeweils für die Bilder abgenommen). Britta Gut

Volle Terrassen, leere Innenräume: Dieses Bild zeigt sich an diesem Tag in der ganzen Stadt: «Ich habe diese Woche zwei Tische drinnen bedient», sagt Sarina vom Restaurant Max-Moritz in der Altstadt. Gerade die Jungen würden es nutzen, dass sie draussen wieder zu sechst an einem Tisch sitzen dürfen. Im Innenbereich gilt nach wie vor die Vierer-Regel. Und:

«Die Leute sitzen bei jedem Wetter draussen, sie sind mittlerweile abgehärtet.»

«Ohne Terrasse ist es schwierig»

Vincenzo Bubba in seiner Pizzeria Capri. Momentan fehlen ihm die Gäste. Britta Gut

Vincenzo Bubba von der Pizzeria Capri hat keine Terrasse. Bevor er wieder aufmachen durfte, hat er sich mit Take-away über Wasser gehalten. «Ohne Terrasse ist es schwierig, die Leute wollen im Sommer draussen sitzen», klagt der Inhaber. Er habe eine Bewilligung eingereicht, um auch draussen Tische aufstellen zu können. Doch seit Monaten warte er auf eine Antwort: «Wenn ich die Bewilligung erst im Herbst bekomme, dann ist es zu spät.» Gegen halb eins ist die Hälfte der Tische im Restaurant leer.

Regierungsrat Markus Dieth zog sein Stammlokal der Sonne draussen vor. Britta Gut

Im Capri treffen wir Regierungsrat Markus Dieth. Er hatte gerade eine Sitzung in der Nähe und nutze die Gelegenheit endlich wieder einmal im Capri vorbeizuschauen. «Das Essen ist ausgezeichnet hier, ich freute mich endlich wieder herzukommen.»

Ein ja auf der Bühne, ein nein hinter dem Vorhang

Was trotz Lockerungen immer noch gilt, ist die Registrierungspflicht. Nach wie vor muss jeder Gast seine Kontaktdaten hinterlassen. Denn die Regel besagt: Werden die Abstandsregeln nicht eingehalten und wird keine Maske getragen, muss man in Quarantäne, wenn eine anwesende Person positiv getestet wird. In einer Bar würde das heissen: Alle am selben Tisch.

Beim Spaziergang durch Aarau stellen wir folgendes fest: Fragt man die Leute direkt, ob sie sich an die Registrierungspflicht halten, bejahen viele. Sie haben Hemmungen zuzugeben, dass sie sich nicht an die Regeln halten. Beim stillen Beobachten zeigt sich an vielen Orten allerdings: Die Leute essen und trinken, ohne ihre Daten anzugeben.

Der 26-jährige Jozo in der 90 Grad Bar sagt es so:

«Ich will mich eigentlich schon daran halten, aber wenn mich die Mitarbeiter nicht explizit darauf aufmerksam machen, dann vergesse ich es oft.»

Aarauer sehen es locker mit der Datensicherheit

Auch nervt es Jozo, dass in jedem Lokal eine andere App verwendet wird. Tatsächlich gibt es mittlerweile viele verschiedene Anbieter, welche die Daten speichern. Alle versichern, diese nach zwei Wochen wieder zu löschen. Bezüglich Datensicherheit sehen es die Aarauer aber eher locker. Die 65-jährige Rosmarie aus Erlinsbach sitzt an diesem Nachmittag im idyllischen Garten der Bar Caruso. Sie sagt:

«Meine Daten sind sowieso schon überall im Internet, da kommt es auf diese auch nicht mehr an.»

Rosmarie aus Erlinsbach registriere sich immer, sagt sie in der Bar Caruso. Britta Gut

So sehen das alle Befragten an diesem Tag. Eine junge Frau sagt offen: «Ich glaube, ich habe mich noch nie registriert.» Der Grund sei nicht die Sorge um ihre Daten, sondern einfach, weil sie es häufig vergesse. Oder weil sie keine Lust habe, sich extra eine App herunterzuladen, um den QR-Code scannen zu können. Zur Datensicherheit sagt sie: «Ich habe Facebook und Instagram, der Zug ist abgefahren.»

Der aufgeklebte QR-Code hat sich längst abgelöst

Die befragten Wirte beteuern, dass sie die Gäste darauf hinweisen, dass sie sich registrieren müssen. In der Tuchlaube überprüfen die Mitarbeiter auch, ob es die Leute gemacht haben. Auch wenn der Geschäftsführer Thomas Garcia keine Freude daran hat:

«Wir sind eigentlich Gastgeber und keine Aufseher, aber momentan geht es halt nicht anders.»

Die Tuchlaube ist gut besucht. Inhaber Thomas Garcia kontrolliert, ob sich die Leute registrieren, auch wenn er eigentlich keine Lust darauf hat. Britta Gut

Auch Michel Gayret, Geschäftsführer der 90 Grad Bar sagt: «Wir machen jeden Gast am Tisch auf die Pflicht der Registrierung aufmerksam. Auch die Kontrolle ist möglich.»

Doch nicht überall nimmt man es mit der Regel so genau. In einigen Lokalen sind die aufgeklebten QR-Codes an vielen Tischen bereits abgegangen. Die Mitarbeiter weisen auch nicht auf die Pflicht hin. Der Gast müsste sich also mit viel Eigeninitiative um die Abgabe seiner Daten kümmern. Und das werden wohl die wenigsten machen.