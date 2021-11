Aargau verteidigt den fünften Rang, kann aber noch besser werden

Regionalstudie der Credit Suisse Aargau bei Standortqualität sehr gut –muss trotzdem aufpassen, dass er nicht Firmen an Nachbarkantone verliert Der Aargau verteidigt in der neusten Regionalstudie der Credit Suisse den fünften Rang im Standortqualitätsranking der Kantone. Er hat aber ein Problem bei der Firmenbesteuerung. Mathias Küng 11.11.2021, 18.31 Uhr

Roberto Belci, Leiter der Credit Suisse Aargau: «Diese Studie ist ein wichtiges Instrument, um zu zeigen, wo der Kanton Aargau steht.» Severin Bigler

Die Credit Suisse Aargau (vormals Neue Aargauer Bank) publizierte in Aarau ihre jüngste Regionalstudie zum Kanton Aargau. «Diese Studie ist ein wichtiges Instrument, um zu zeigen, wo der Kanton Aargau steht, im positiven, aber auch im negativen Sinn», sagt Roberto Belci, Leiter der Credit Suisse Aargau. Darin zeige man auch Schwachstellen auf: «Es freut uns, dass der Regierungsrat bereits an diesen Themen arbeitet», so Belci weiter.