Ehepaare sollen künftig für Krankenkasse mehr abziehen können

SVA Aargau Ewig lange Wartezeiten, kaum verständliche Infos: Eltern behinderter Kinder hadern mit der Aargauer IV

Eltern schwerbehinderter Kinder sind im Alltag oftmals am Limit. Und anstatt dass die IV-Stelle helfen würde, lege sie ihnen zusätzliche Steine in den Weg, kritisieren zwei Anwältinnen. Die IV weist gewisse Vorwürfe von sich – sieht in anderen Punkten aber Luft nach oben.