Raub Postfiliale in Aarburg überfallen – Täter flüchtig Bewaffnet und vermummt überfiel ein Unbekannter am Mittwochabend die Postfiliale in Aarburg. Der Täter erbeutete Bargeld und entkam trotz sofortiger Fahndung. Die Polizei sucht Augenzeugen. 24.02.2022, 08.28 Uhr

Tatort war die Postfiliale im Städtchen Aarburg, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Die Kapuze über den Kopf geschlagen und mit einer Hygienemaske vermummt trat der Unbekannte am Mittwoch kurz nach 17 Uhr an den Schalter heran. Mit einer Pistole in der Hand forderte er in englischer Sprache Geld. Die Angestellte händigte ihm einige hundert Franken aus. Daraufhin lief der Täter nach draussen und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Olten.