Kanton Aargau meldet: 0,1 Prozent weniger Arbeitslose im Oktober

Quote Kanton Aargau meldet: Leicht weniger Arbeitslose im Oktober Ende Oktober waren im Kanton Aargau weniger Menschen arbeitslos gemeldet als noch im September 2021. Die sinkende Quote zeigt den gleichen Trend auf wie die nationalen Zahlen. Auch schweizweit geht die Arbeitslosigkeit zurück. 08.11.2021, 08.23 Uhr

Die Zahl der als arbeitslos gemeldeten Personen hat im Aargau im Oktober um 0,1 Prozent abgenommen.

Chris Iseli

Bei den sieben Aargauer RAV waren Ende Oktober 538 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat September. So seien 11'170 Personen arbeitslos gemeldet, davon machen Männer 53 Prozent und Frauen 47 Prozent aus. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent, dies meldet der Kanton am Montagmorgen. Auch national sank die Quote im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte und liegt nun bei 2,5 Prozent.