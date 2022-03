Aarauer Bezirksrichter bezeichnet Selenski als Massenmörder

Putinfreunde im Aargau «Selenski ist ein Massenmörder» – die frühere Gemeindeammänner-Präsidentin Renate Gautschy stellt sich hinter Aarauer FDP-Richter Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sei ein Vasall der Nato und ein Massenmörder. Das postete der freisinnige Aarauer Bezirksrichter Giorgio Meier-Mazzucato auf Linked-in. Seine Partei distanziert sich von dem Post – die frühere Gemeindeammänner-Präsidentin und FDP-Grossrätin Renate Gautschy unterstützt ihn. Fabian Hägler 2 Kommentare Aktualisiert 24.03.2022, 15.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diesen Post setzte der Aarauer FDP-Bezirksrichter Giorgio Meier-Mazzucato am vergangenen Wochenende auf Linked-in ab: «Selenski ist ein Vasall der USA und Nato und ein eiskalter Massenmörder. Was er und seinesgleichen in der Ostukraine angerichtet haben, nennt man Genozid. Und jetzt treibt dieser Superkriminelle auch noch seine eigenen Landsleute in einen hoffnungslosen Krieg. Was für ein kranker Geist. Seine Flucht hat er natürlich längstens gut organisiert.»

Der Aarauer FDP-Bezirksrichter Giorgio Meier-Mazzucato wetterte gegen den Präsidenten der Ukraine und bezeichnete ihn als «eiskalten Massenmörder». Seine Partei ist aufgebracht. Video 20min

Wie «20 Minuten» am Donnerstagmorgen berichtet, sind diese Aussagen für die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter vollkommen unverständlich.

«Ich finde diese Äusserungen schockierend und unter der Würde eines Bezirksrichters. Es ist sicher seiner Funktion nicht angemessen.»

Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter. Keystone

Laut Suter sei hier nur russische Propaganda übernommen worden. Denn Putin habe die Ukraine unter dem Vorwand des Genozids angegriffen. «Seit 2014 gibt es eine Sonderbeobachtermission in der Ostukraine, die genau die Aufgabe hat, dort zu schauen, ob der Waffenstillstand eingehalten wird», so Suter.

Aargauer FDP distanziert sich von Meier-Mazzucato

Die Aargauer FDP distanziert sich vom Post ihres Richters. Wie Parteipräsidentin Sabina Freiermuth gegenüber «20 Minuten» sagt, seien diese Aussagen ebenso falsch wie geschmacklos.

«Sie stehen in krassem Widerspruch zur Haltung der FDP und ich bedaure und verurteile solche haltlosen Behauptungen.»

FDP-Parteipräsidentin Sabina Freiermuth. Fabio Baranzini

Auch Marius Maissen, der Präsident der FDP Bezirk Aarau, distanziert sich von den Aussagen seines Parteikollegen. «Herr Meier kommuniziert über Linked-in in erster Linie als Privatperson. Die von ihm gemachten Aussagen spiegeln nicht die Meinung der FDP Bezirk Aarau wider, von welcher er für das Amt als Bezirksrichter aufgestellt wurde.»

Bezirksrichter: Über den Ukrainekonflikt werde «einseitig berichtet»

Giorgio Meier-Mazzucato, FDP-Bezirksrichter in Aarau, bezeichnet den ukrainischen Präsidenten Selenski als Massenmörder. Zvg / Aargauer Zeitung

Der Aarauer FDP-Bezirksrichter Giorgio Meier-Mazzucato hält trotzdem an seinen Aussagen fest. Die westlichen Medien haben seiner Meinung nach einseitig über den Ukrainekonflikt berichtet. Mit seinem Post habe er versucht, eine Ausgewogenheit in der Meinungsbildung zu erzeugen.

«Obschon der Angriff unzweifelhaft von Russland ausging und durchaus völkerrechtswidrig ist, ist es nicht so, dass es nur Russland beziehungsweise nur Putin sei. Das ist zu sehr auf eine Seite bezogen betrachtet.»

Er meinte, man solle auch die Geschehnisse vor dem 24. Februar betrachten. «Die Ukraine führt Krieg gegen Separatistengruppen. Wenn sich nur die Soldaten oder diese Gruppierungen in enger Form bekämpfen würden, könnte man das vielleicht noch hinnehmen.» Aber das Schlimmste sei, dass seit acht Jahren auch die Zivilbevölkerung darunter leidet. «Das ist keine kurze Phase. Das ist systematisch.»

Kritik von FDP-Kollegen: «Was macht Meier-Mazzucato noch in dieser Partei»

Die FDP des Bezirks Aarau will mit Meier-Mazzucato das Gespräch suchen und die Vereinbarkeit der Aussagen mit seiner Tätigkeit als Richter prüfen. Kritik an den Aussagen des Freisinnigen gibt es auch von Parteikollegen: FDP-Mitglied Silvan Schriber fragt auf Twitter, was Meier-Mazzucato noch in dieser Partei mache und ob dessen Aussagen mit einer FDP-Mitgliedschaft vereinbar seien.

Auch der parteilose Buchser Gemeinderat Reto Fischer, der vor drei Wochen in Aarau eine Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine organisiert hatte, kritisiert Meier-Mazzucato auf Twitter scharf.

«Meines Erachtens schreit das ja fast nach einer Entschuldigung oder gar einem Rücktritt», schreibt Fischer.

Meier-Mazzucato fiel bereits letztes Jahr auf, damals im Zusammenhang mit der Bewältigung der Coronapandemie durch Gesundheitsminister Alain Berset. Der Aarauer warf dem Bundesrat vor, dass die Massnahmen auch eine Schattenseite hätten, Existenzen ruinierten, Depressionen und Suizide verursachten. Zudem führe die Impfung zu Todesfällen.

Unterstützung von Ex-Gemeindeammänner-Präsidentin Renate Gautschy

Der ursprüngliche Beitrag von Meier-Mazzucato ist auf Linked-in inzwischen nicht mehr abrufbar, der Aarauer Bezirksrichter, der beruflich als Steuerberater bei einer Treuhandfirma tätig ist, hat alle Einträge auf seinem Profil gelöscht. Der Artikel von «20 Minuten» zu seinem Post wird auf dem sozialen Netzwerk allerdings geteilt und kommentiert.

Renate Gautschy war elf Jahre lang Präsidentin der Gemeindeammänner-Vereinigung und ist heute noch Frau Gemeindeammann von Gontenschwil. Michael Wuertenberg

Ein User schreibt: «Es gibt keinen Zweifel, dass seit 2014 im Gebiet des Donbass Russen von der ukrainischen Armee gemobbt, schikaniert und ermordet werden. Und es gibt keinen Zweifel, dass Selenski das Minsker Abkommen NICHT umgesetzt hat. Jeder Schweizer hat das Recht, seine Meinung zu äussern!» Unter diesem Beitrag findet sich ein Like von Renate Gautschy, der langjährigen Präsidentin der kantonalen Gemeindeammänner-Vereinigung.

Gautschy sieht Sanktionen als Erniedrigung des russischen Volkes

Die ehemalige FDP-Grossrätin ist heute noch Gemeindeammann in Gontenschwil, auf ihrem Linked-in-Profil findet sich ein Post, der jenem von Giorgio Meier-Mazzucato sehr ähnlich ist. Unter einem Beitrag des Nebelspalters, der die Körperhaltung des russischen Präsidenten Putin analysiert, bezeichnet Gautschy den ukrainischen Präsidenten Selenski als Handlanger des Westens.

Gautschy schreibt: «Er fordert Milliarden, militärische Unterstützung und schickt sein Volk zu uns. Und wir bieten Spezialangebote.» Damit dürfte der Schutzstatus S für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge gemeint sein, der eine Aufnahme ohne Asylverfahren, eine sofortige Arbeitserlaubnis und die private Unterbringung ermöglicht.

Die FDP-Politikerin schreibt weiter, Selenski ziehe den Westen in den nächsten grossen Krieg, zudem werde das russische Volk mit Sanktionen erniedrigt. Ziel sei es, dieses Volk auszuhungern, aber «in Russland leben auch Menschen», schreibt die FDP-Politikerin. Und sie fragt, wohl als Vergleich zwischen Putin und Selenski oder Russland und dem Westen: «Wer ist hier besser?»

Faktencheck Russland garantierte territoriale Integrität der Ukraine Der Aarauer FDP-Richter Giorgio Meier-Mazzucato verlangt, auch die Ereignisse vor dem russischen Angriff am 24. Februar 2022 müssten berücksichtigt werden. Er behauptet, die Ukraine führe seit 2014 im Donbass, im Osten des Landes, einen Krieg gegen Separatisten. Tatsächlich muss man noch weiter zurückschauen, als Meier-Mazzucato dies tut, um zu verstehen, wer Angreifer und wer Verteidiger ist.



Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war die Ukraine auf einmal im Besitz zahlreicher Atomwaffen, die auf ihrem Gebiet stationiert waren. Im Jahr 1994 verpflichteten sich die USA, Grossbritannien und Russland im sogenannten Budapester Memorandum, die Unabhängigkeit und die bestehenden Grenzen der Ukraine zu garantieren – im Gegenzug gab die Ukraine ihre Atomwaffen ab.



2014 annektierte Russland trotz der Garantie die Krim und unterstützt seither auch Separatisten in den sogenannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Dies nicht nur mit Waffenlieferungen, sondern auch mit regulären russischen Truppen, die im Donbass im Einsatz waren. Dies bestätigten Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bereits im Jahr 2015.



Es ist korrekt, dass die ukrainische Armee und Freiwilligenverbände in der Ostukraine seit 2014 gegen Separatisten und die russische Armee kämpfen. Ebenso korrekt ist, dass die Zivilbevölkerung im Donbass unter den Kämpfen litt – allerdings sowohl auf der ukrainischen wie auf der separatistischen Seite der Frontlinie.



Der Vorwurf von Meier-Mazzucato, die Ukraine verübe in den östlichen Gebieten einen Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung, ist haltlos. Die ukrainische und die russisch-separatistische Seite beschossen in den letzten acht Jahren im Donbass auch zivile Ziele. Dies ist aber nicht vergleichbar mit den russischen Bombardierungen von Mariupol in den letzten drei Wochen, bei denen Hunderte von Zivilpersonen starben. Klar ist überdies, dass bereits 2014 die Aggression und der Versuch, die Gebiete Donezk und Lugansk von der Ukraine abzuspalten, von Russland ausgingen. (fh)

2 Kommentare Gabriela Müller vor 32 Minuten 5 Empfehlungen Wie kann man sich mit dieser Haltung für Wahrheitsfindung einsetzen und aus innerer Unabhängigkeit einen Sachverhalt objektiv analysieren? Diese Kommentare des Richters und jener von Frau Gautschy zeigen leider, dass Parteien nicht in der Lage sind, Ämter so zu besetzen, dass wir in unsere Institutionen Vertrauen haben können. Solche Persönlichkeiten gab es immer und wird es immer geben, wer sie aber in Ämtern hievt, handelt unverantwortlich. 5 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen