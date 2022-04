Preisverleihung Das sind die Gewinner des Aargauer Unternehmenspreises 2022 Die Aargauische Kantonalbank und der Aargauische Gewerbeverband haben am Donnerstag gute Unternehmerinnen und Unternehmer am zum 15. Mal mit dem Unternehmenspreis belohnt. argoviatoday.ch 28.04.2022, 19.44 Uhr

Die Sieger des Preises 2022 von links nach rechts: Patrick Suter von der Erne Holzbau, Peter Schmidt von der SwissBeam AG und Lukas Bättig, Bütler Elektro. Sandra Ardizzone

In einer live von Tele M1 übertragenen Sendung wurden am Donnerstagabend die besten Aargauer Unternehmen in drei Kategorien ausgezeichnet. Bei den kleinsten Unternehmen mit bis 20 Mitarbeitenden räumte die «SwissBeam AG» den Preis ab. Die Firma hat sich auf dem Gebiet des Elektronenstrahlschweissens und allen damit verbundenen Tätigkeiten spezialisiert .