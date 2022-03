An welchen Tankstellen Sie im Aargau jetzt noch günstig tanken

Übersicht Die Benzinpreise steigen explosionsartig: Wo Sie im Aargau jetzt noch günstig tanken können Der Krieg in der Ukraine treibt die Preise für Kraftstoffe an den Aargauer Tankstellen in die Höhe. Wir haben die gegenwärtigen Benzin- und Dieselpreise der vormals günstigsten und teuersten Tankstellen im Aargau zusammengetragen. Anes Filan, Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 09.03.2022, 18.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über Nacht explodierende Preise: So wie an der Shell Tankstelle beim Fressbalken in Würenlos sieht es an vielen Aargauer Tankstellen aus. Anes Filan

«Bei der Tanksäule müssen die Zahlen vertauscht worden sein. 118 Franken für 51 Liter Diesel, da kann etwas nicht stimmen.» Die Kassierin an der BP-Tankstelle in Aarau muss sich an diesem Mittwochmorgen um halb acht Uhr einige Sprüche von Kundinnen und Kunden anhören. Ein anderer Autofahrer sagt beim Bezahlen in gebrochenem Deutsch: «Sie, die Zapfsäule braucht Psychiater, die spinnt.» Er muss selber lachen, bevor die Kassierin überhaupt reagieren kann. Sie habe gestern auch fast der Schlag getroffen, als sie selber getankt habe, sagt diese und schmunzelt: «Vielleicht sehen wir uns alle bald mit dem Velo auf der Autobahn.»

Und so gibt es unter den Autofahrerinnen und Autofahrern an der Tankstelle nur ein Thema an diesem Morgen: der explodierende Benzinpreis. Die Preise für Treibstoff steigen täglich weiter an. Wer am Dienstagabend bei Coop Pronto am Kreisel in Dintikon noch für 1.93 Franken pro Liter Bleifrei 95 getankt hatte, tut dies am Mittwoch bereits für 2.13 Franken pro Liter – eine Erhöhung von 20 Rappen über Nacht also.

Preisspanne vergrössert sich

Am 17. Februar hat die AZ einen grossen Preisvergleich mit 180 Tankstellen im Kanton Aargau gemacht. Unterdessen bietet sich im Zuge der enormen Preiserhöhungen ein anderes Bild der Lage, wie ein Vergleich mit der damaligen Erhebung zeigt. Gemäss dem Touring Club der Schweiz (TCS) kostete der Treibstoff bereits Anfang Februar deutlich mehr als noch zu Jahresbeginn. Damals rechnete TCS-Sprecher Daniel Graf damit, dass ein Liter Bleifrei noch in diesem Jahr mehr als zwei Franken kosten könnte.

Alles anzeigen

Das teuerste Angebot für Benzin wurde mit 1.98 Franken pro Liter Bleifrei 95 bei der Shell Tankstelle an der Autobahnraststätte in Würenlos ausgemacht. Die maximale Spanne vom günstigsten zum teuersten Angebot für Benzin Bleifrei 95 lag damals bei 29 Rappen pro Liter. Heute wiederum liegt die Preisspanne bereits bei 45 Rappen – Tendenz steigend. Auch beim tiefsten Angebot 20 Rappen mehr. Am teuersten ist das Benzin, wie bereits bei der Erhebung im Februar, an der Autobahnraststätte Würenlos bei Shell. Ein Liter Bleifrei 95 kostete hier am Mittwoch 2.34 Franken. 36 Rappen mehr als noch Mitte Februar.

Dann kommen zwei Tankstellen in Stein mit 2.32 Franken und 2.30 pro Liter des Kraftstoffs. Die Top Fünf werden durch die Avia Tankstelle in Kölliken mit 2.28 Franken pro Liter und der Socar Tankstelle, ebenfalls in Kölliken, mit 2.27 Franken pro Liter komplettiert.

Alles anzeigen

Auf der anderen Seite der Preisspanne liegt Fredy’s Tankstelle in Untersiggenthal ganz vorne, wo das gegenwärtig billigste Angebot für Benzin aufwartet. Hier zahlen Autofahrende 1.89 Franken pro Liter Bleifrei 95. Das sind wiederum 20 Rappen mehr als das günstigste Angebot von Mitte Februar, das bei 1.69 Franken pro Liter lag. Es folgten auf Fredy’s Tankstelle die J. Senn und Auto Bugmann in Döttingen mit je 1.90 Franken pro Liter Benzin.

Das momentan günstigste Angebot im Aargau: Bleifrei 95 an Fredy's Tankstelle in Untersiggenthal. Anes Filan

Haben Sie ein noch teureres oder noch billigeres Angebot an einer Tankstelle im Aargau gesehen? Melden Sie uns dieses Angebot an online@chmedia.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen