Schöftland: Jan Tresch ist der beste KV-Lehrling seines Jahrgangs

Porträt Vom eigenen Erfolg überrumpelt: Jan Tresch aus Schöftland ist der beste Lehrling seines Jahrgangs Mit der Gesamtnote 5,8 schloss der 18-Jährige seine Kaufmännische Lehre auf der Gemeindeverwaltung Schöftland mit gleichzeitiger Berufsmaturität ab. Seiner Gemeinde bleibt er auch nach der Ausbildung treu. Cynthia Mira 30.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 18-jährige Jan Tresch erfuhr erst an der Diplomfeier von seinem hervorragenden Resultat. Fabio Baranzini

Jan Tresch aus Schöftland staunte am letzten Freitag nicht schlecht, als er sein Zeugnis in die Hände gedrückt bekam: Auf seinem Abschlussdiplom prangt die Gesamtnote 5,8.

Tresch absolvierte in den letzten drei Jahren eine kaufmännische Lehre auf der Gemeindeverwaltung Schöftland. Gleichzeitig erlangte er die Berufsmaturität an der Handelsschule KV Aarau. Er ist der beste Schüler seines Jahrgangs. Im Vorfeld zur Diplomfeier habe er zwar erfahren, dass er in den Rängen abschloss. Mit welcher Note hingegen eröffnete man ihm erst an der Feier. Er sagt:

«Ich wollte gut sein, aber diese Note hat mich ehrlich gesagt etwas überrumpelt.»

Es sei ein grossartiges Gefühl und es freue ihn sehr. Auch von seiner Familie und Schulkollegen gab es zahlreiche Gratulationen. «Sie sind glücklich und natürlich auch stolz.»

Stellenangebot noch vor dem Abschluss

Die Gemeindeverwaltung Schöftland war zudem schon im Vorfeld von seinen Leistungen überzeugt. Schliesslich erhielt er noch vor dem Abschluss ein Stellenangebot. «Es hat mir etwas Druck weggenommen, weil ich während der Prüfungszeit nicht noch einen Job suchen musste», sagt er. Auch generell sei er der Gemeinde für die Ausbildung dankbar. Er sagt:

«Man darf nicht vergessen, dass auch viele Personen auf der Gemeinde viel Zeit in mich investiert haben.»

Für ihn sei sofort klar gewesen, dass er die Stelle auf der zweigeteilten Abteilung Einwohnerdienste (Einwohnerkontrolle und Regio Steueramt) annehmen werde. «Die abwechslungsreiche Arbeit im Büro hat mir schon gefallen, als ich dort geschnuppert habe, und es ist ein tolles Team.»

Das Lernen hat sich gelohnt

Der 18-Jährige bleibt seiner Gemeinde somit treu. Er wuchs in Schöftland auf und ging dort auch zur Schule. Zudem spielte er lange Tennis. Wenn er nicht in Schöftland unterwegs ist, dann zieht es ihn in die Berge. Besonders das Skifahren im Winter sei ein grosses Hobby. Aber auch für ausgedehnte Wanderungen biete sich ihm nun genügend Zeit. Er sagt:

«Die Note ist auch ein Zeichen dafür, dass sich das viele Lernen gelohnt hat.»

Und es sei wichtig gewesen, früh mit dem Büffeln anzufangen. Er habe sich einen Plan zurechtgelegt und sei strukturiert vorgegangen. «Ich denke, es wird schwierig, wenn man kurz vor den Prüfungen schon nur, oder noch zusätzlich, wegen der Stoffmenge in Stress kommt.» Natürlich sei er auch nervös gewesen. In seiner Abschlussarbeit befasste er sich mit dem Thema «Foodwaste».

Die allerbesten Kaufleute ihrer Ausbildungswege an der Diplomfeier der Handelsschule KV Aarau: Laura Ulmann (Note 5,3), Michelle Villiger (5,2), Jan Tresch (5,8) und Justin Ernst (5,4; von links). Fabio Baranzini

Wann er wieder mit einer Ausbildung starten wird, weiss Tresch noch nicht. Für solche Gedanken sei es noch etwas zu früh. Das Diplom aber wurde ausgiebig zelebriert. «Wir haben den Abschluss mit einem Grillabend gefeiert.»

Die Stadt Aarau gratulierte mit einem Stadtgutschein für 250 Franken zum Erfolg. Von der Schule gab es gar einen Reisegutschein in der Höhe von 800 Franken. Noch hat er sich nicht entschieden, zu welchem nächsten Höhenflug er mit diesem Gutschein ansetzt.