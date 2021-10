Bitcoin-Erpresserbriefe nun auch im Aargau

Polizei warnt Neue Betrugsmasche im Aargau: Erpresser verschicken Drohung per A-Post und verlangen Bitcoin In der Schweiz macht eine neue Betrugsmasche die Runde. Unbekannte versenden per Post Erpresserbriefe und verlangen 0.5 Bitcoin. Auch im Aargau haben Betroffene solche Briefe per A-Post erhalten. Die Kantonspolizei rät, die Briefe bei Erhalt nicht zu öffnen und sofort bei der nächsten Polizeistelle zu melden. 07.10.2021, 15.17 Uhr

Die Krypto-Währung Bitcoin. Bild: Alexandra Wey / Keystone

Seit kurzer Zeit macht eine neue Betrugsmasche die Runde, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilt. Eine unbekannte Täterschaft versenden per Post Erpresserbriefe, in welchen die Empfänger aufgefordert werden, in der Digitalwährung Bitcoin einen grossen Betrag zu zahlen.