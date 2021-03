Pestizid-Initiativen Abstimmungskampf im Aargau lanciert: Biobauern und Freisinnige im Dilemma Über zwei Monate vor der Abstimmung zur Trinkwasserinitiative bilden sich im Aargau die Fronten – nicht entlang der üblichen Linien. Eva Berger 29.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pestizideinsatz auf einem Feld: Die Trinkwasserinitiative will das in Zukunft verhindern. Keystone

Es dauert noch elf Wochen, bis die Agrarinitiativen an die Urne kommen. Dann wird über «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» und «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» abgestimmt. Auch wenn es erst am 13. Juni so weit ist: Der Kampf um die Stimmen hat auf beiden Seiten längst begonnen – auch im Agrarkanton Aargau.