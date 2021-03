Pestizid-Initiativen Abstimmungkampf im Aargau lanciert: Biobauern und Freisinnige im Dilemma Über zwei Monate vor der Abstimmung zur Trinkwasserinitiative bilden sich im Aargau die Fronten – nicht entlang der üblichen Linien. Eva Berger 29.03.2021, 05.00 Uhr

Pestizideinsatz auf einem Feld: Die Trinkwasserinitiative will das in Zukunft verhindern. Christian Beutler / KEYSTONE

Es dauert noch elf Wochen, bis die Agrarinitiativen an die Urne kommen. Dann wird über «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» und «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» abgestimmt. Auch wenn es erst am 13. Juni so weit ist: Der Kampf um die Stimmen hat auf beiden Seiten längst begonnen – auch im Agrarkanton Aargau.