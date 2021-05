Parteitag Sabina Freiermuth ist neue Präsidentin der FDP Aargau Die Freisinnigen wählen die 56-jährige Zofingerin per Akklamation als Nachfolgerin von Lukas Pfisterer. Eva Berger 11.05.2021, 19.58 Uhr

Sabina Freiermuth ist neue Präsidentin der FDP Aargau. Chris Iseli

Die Aargauer Freisinnigen haben ab Mittwoch eine neue Präsidentin. Die bisherige Fraktionschefin im Grossen Rat war unbestritten, per Applaus wählten die Delegierten am Dienstagabend Sabina Freiermuth für die nächsten vier Jahre an die Parteispitze. Sie war die einzige von der Geschäftsleitung vorgeschlagene Kandidatin, Spontankandidaturen gab es am Parteitag keine.