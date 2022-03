Direktverbindungen für Baden scheitern knapp. Wie geht es weiter?

Parlament Weil Burgherr den Knopf nicht richtig gedrückt hat? Im Abstimmungskrimi um Bahn-Direktverbindung nach Baden fehlte nur eine Stimme Ein Vorstoss von Marianne Binder zur Sicherung der Bahn-Direktverbindungen für Baden nach Zürich, Basel, Bern und zum Flughafen scheiterte hauchdünn. Warum scheiterte der Vorstoss, wie geht es weiter? Mathias Küng 3 Kommentare 21.03.2022, 05.00 Uhr

Für die Aargauer Nationalrätin Marianne Binder (Die Mitte) endete die Frühlingssession in Bern mit einem dicken Wermutstropfen. Ihr Vorstoss zum Erhalt von Bahn-Direktverbindungen der Wirtschaftsregion Baden in die grossen Zentren (vgl. Box ganz unten) scheiterte in der grossen Kammer hauchdünn.

Marianne Binder-Keller, Nationalrätin Die Mitte, wollte auch künftig eine Direktverbindung von Baden nach Bern. Das ist im Nationalrat gescheitert, wegen eines technischen Fehlers? ALEX SPICHALE

Ursprünglich hiess es, der Vorstoss sei mit 87:84 abgelehnt, dann wurde korrigiert: Ablehnung mit 86:85 Stimmen. So knapp wird es selten. Es hätte schon mit einer Stimme mehr für einen Stichentscheid von Ratspräsidentin Irène Kälin (Grüne) gereicht.

Burgherr: Ich war da und habe ab- und zugestimmt

Zu Thomas Burgherr (SVP), der den Vorstoss unterstützt, heisst es in der namentlichen Abstimmungsliste, er habe nicht teilgenommen. Das sei falsch, sagt Burgherr: «Ich war da, habe ab- und zugestimmt. Das System hat das aber nicht registriert. Womöglich habe ich den Knopf zu wenig stark gedrückt. Ich ­kläre ab, ob der Vorstoss in der Sommersession nochmals traktandiert werden kann.»

Entfällt diese Direktverbindung längerfristig und heisst es dann Umsteigen in Aarau oder Olten? Der Bund sagt ja, Marianne Binder will das für ihre Grossregion nicht akzeptieren. SEVERIN BIGLER

Welchen Stichentscheid hätte die Nationalratspräsidentin gefällt?

Mit Burgherrs Stimme hätte es für ein 86:86, also für ein Patt gereicht. Dann hätte Nationalratspräsidentin Irène Kälin den Stichentscheid geben müssen. Wie hätte sie entschieden? Sie beantworte generell keine hypothetischen Fragen zu Stichentscheiden, die es nicht gab, sagt sie, fügt aber an, «ich bin eine ÖV-affine Aargauerin».

Abgelehnt haben auch Beat Flach (GLP) und Benjamin Giezendanner (SVP), die ursprünglich den Vorstoss mitunterzeichnet hatten. Hat das Nein von Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga ihren Sinneswandel bewirkt?

Benjamin Giezendanner: nicht zu vertretbaren Kosten umsetzbar

Für Benjamin Giezendanner ist klar, dass Baden ein wichtiger Verkehrshotspot ist. Doch in den Diskussionen in der Verkehrskommission habe er erkennen müssen, «dass der Vorstoss zu radikal ist. Das wäre nicht zu vertretbaren Kosten umsetzbar gewesen. Auch Zofingen hat nur eine direkte stündliche Verbindung nach Bern».

Giezendanner glaubt zudem, dass der Vorstoss die nächste Hürde, den Ständerat, in dieser Form nicht geschafft hätte, aber: «Sollte Marianne Binder einen entsprechend abgeschwächten und umsetzbaren Vorstoss einreichen, kämpfe ich an ihrer Seite.»

Beat Flach: Damit würde das Gesamtkonzept über den Haufen ­geworfen

Warum hat Beat Flach Nein gestimmt? Er sagt: «Es ist ein Abwägen. In Kenntnis der bundesrätlichen Antwort bin ich zum Schluss gekommen, dass mit diesem Vorstoss das Gesamtkonzept zur Weiterentwicklung der Bahn mit dieser regionalen Sichtweise über den Haufen ­geworfen worden wäre.»

Auf lange Sicht bekomme mit dem Gesamtkonzept auch der Aargau klar bessere Verbindungen. Sollte ein neuer, weniger weit gehender Vorstoss eingereicht werden, würde er diesen mittragen, sagt auch er, schränkt aber ein, «er muss mit dem Gesamtkonzept kompatibel sein».

Marianne Binder: «Diese Abwertung können wir nicht hinnehmen»

Es sei jammerschade, dass der Vorstoss so hauchdünn gescheitert ist, sagt Marianne Binder selbst: «Aber ich danke allen, im Besonderen den Aargauer Kolleginnen und Kollegen, die dem Anliegen zugestimmt haben.» Binder: Abwertung der Region nicht hinnehmen Gemäss dem Standortqualitätsindex der CS gehöre der Aargau zu den attraktivsten Standorten der Schweiz, und innerhalb der ausgewerteten 110 wichtigsten Wirtschaftsregionen belege die Region Baden Rang 6.

«Dass die bisherige Direktverbindung ohne Umsteigen nach Bern aus dem Fahrplan gestrichen wurde, ist eine Abwertung der Region Baden, aber auch der Region Brugg. Das können wir so nicht hinnehmen. Es kommt doch nicht drauf an, wie viele Verbindungen es gibt, es kommt drauf an, welche Qualität sie haben.»

«Hätte im Ständerat sehr wohl eine Chance gehabt»

Anders als Giezendanner glaubt sie sehr wohl, dass der Vorstoss im Ständerat eine Chance gehabt hätte: «Dort steht Ständerat und Verkehrspolitiker Thierry Burkart dafür ein. Nicht ganz ohne Gewicht, oder?» Binder wartet nun ab, ob der Vorstoss tatsächlich nochmals traktandiert werden kann.

Sie hört aber auch die Worte von Beat Flach und Benjamin Giezendanner. Dazu müsse sie fragen, was denn daran so «weitgehend» sei, «wenn man die einzige Direktverbindung von Baden nach Bern nicht verlieren will. Aber klar kann ich nochmals einen Vorstoss für die Direktverbindung einreichen. Bei diesem Zufallsresultat gebe ich nicht auf».

Direktverbindung entfällt im Ausbauschritt 2035 Mit einer Motion wollte Marianne Binder (Die Mitte) den Bundesrat beauftragen, zu schauen, dass die Region Baden mit 140000 Einwohnern ihrer Bedeutung gemäss in die Bahn-Gesamtplanung einbezogen wird. Er soll Baden die hochwertigen Direktverbindungen zu den wichtigen Zentren weiter garantieren. Dazu gehören minimal Baden–Zürich, Baden–Zürich Flughafen, Baden–Basel «und vor allem die direkte Verbindung nach Bern, welche nicht mehr eingeplant ist». Zusätzlich davon betroffen sei auch Brugg. Dabei geht es um den Bahnausbauschritt 2035. Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga empfahl Ablehnung. Die Region Baden profitiere beim Ausbauschritt 2035 von einem überdurchschnittlichen Ausbau, etwa mit Schnellzügen viertelstündlich nach Zürich oder Aarau. Bliebe die Direktverbindung Baden–Bern, könnte man die vorgesehenen zusätzlichen Züge im Aargau nicht einführen, sagte Sommaruga.

