Pandemie Virusmutation an Zofinger Schule – vier Klassen nach Hause geschickt Sämtliche Schülerinnen und Schüler der vier Klassen werden wohl zu Tests aufgeboten. Philippe Pfister 26.01.2021, 17.11 Uhr

Schulhaus GMS Zofingen. Archiv ZT Beat Kirchhofer

Ein Praktikant der Sekundarschule Zofingen wurde positiv auf die englische Variante des Coronavirus getestet. „Er befindet sich in Isolation und war am letzten Freitag zum letzten Mal in der Schule. Er hat alle Schutzbestimmungen eingehalten“, teilte die Schulleitung heute den Eltern in einem Brief mit. Da es sich aber um die englische Variante handle, habe die Kantonsärztin entschieden, die Schülerinnen und Schüler von vier Klassen nach Hause zu schicken. Diese Klassen waren beim Praktikanten im Unterricht.

„Das Contact Tracing ist eingeschaltet und wird sich bei den Betroffenen melden. Es ist davon auszugehen, dass sämtliche betroffenen Schülerinnen und Schüler zum Test aufgeboten werden“, schreibt die Schulleitung weiter.

Der Schulbetrieb findet für alle anderen Klassen weiterhin gemäss Stundenplan statt. „Weitere Massnahmen sind für die Schule im Moment keine angezeigt.“

Schulleiter This Rohr weist darauf hin, dass Schliessungen oder Quarantänemassnahmen für Klassen oder ganze Schulen nicht von der Schulleitung, sondern von der kantonalen Gesundheitsbehörde angeordnet werden. Auch an der Schule sind die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln strikte einzuhalten. Für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe gilt auf dem Schulareal und in den Schulgebäuden eine Maskentragpflicht.