Pandemie Pilotprojekt an der Kanti Zofingen: Das sagt der Rektor über die wöchentlichen Spucktests und Schlaumeier im Fernunterricht An der Kantonsschule Zofingen können sich im März alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrpersonen wöchentlich auf Corona testen lassen. Kanti-Rektor Patrick Strössler erklärt, wie die Spucktests funktionieren – und ob schon positive Proben entdeckt wurden. Philippe Pfister, ZT 08.03.2021, 09.19 Uhr

Vergangenen Mittwoch haben Hunderte von Kanti-Schülerinnen und -Schülern sowie Lehrpersonen nach dem Aufstehen in ein Röhrchen gespuckt und die Speichelprobe zur Schule gebracht:

Mit solchen repetitiven Tests will die Kantonsschule Zofingen im Rahmen eines kantonalen Pilotprojekts Corona-Ansteckungen frühzeitig orten und so dazu beitragen, dass der Schulbetrieb möglichst normal aufrechterhalten werden kann. Kanti-Rektor Patrick Strössler war diese Woche Gast im ZT-Talk und sprach unter anderem …

… über den Ablauf der wöchentlichen Testreihe mit Speichelproben an der Kanti Zofingen.

«Wir sprechen von repetitiven Tests und nicht von Massentests, und die erstrecken sich über zwei Tage. Am einen Tag müssen die Röhrchen unter den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern und den Mitarbeitenden verteilt werden. Am nächsten Tag werden die Proben direkt in den Unterricht beziehungsweise an die Schule gebracht.» Im Set dabei ist eine isotonische Flüssigkeit, die es ermöglicht, dass man besser spucken kann und die Speichelprobe etwas flüssiger wird. «Das muss man zuhause machen. Und wichtig ist: Man muss es vor dem Morgenessen machen.»

… über das Zusammenschütten der Speichelproben.

«Das ist ein wichtiger Aspekt, das nennt man Pooling. Das wird bei uns im Labor gemacht», so Strössler. «Der Biologielaborant nimmt immer zehn Schüler- und Schülerinnenproben in ein Gefäss.» Daraus entsteht der so genannte Pool, der wiederum in ein Röhrchen gesogen wird – und dieses Röhrchen kommt schliesslich mit den anderen Poolproben ins Labor.

… über den Aufwand, den die Tests für die Schule verursachen.

«Der Initialaufwand war sehr hoch», sagt Strössler. Er sei aber positiv überrascht gewesen, wie diszipliniert und gut die Schülerinnen und Schüler mitgemacht hätten. «Klar, gab es den einen oder anderen Zwischenfall, aber letztendlich hat es von der Testorganisation so funktioniert, wie man sich das erhofft hat.»

… über die Resultate der ersten Testreihe.

Er sei am Donnerstag etwas angespannt ins Büro gekommen, sagt der Rektor. Dann sei die gute Nachricht aus dem Labor gekommen: «Es hat keinen einzigen positiven Test.» Falls eine positive Poolprobe entdeckt würde, würden alle Personen aus dem entsprechenden Pool zu einem zweiten Test aufgeboten; diese würden dann einzeln ausgewertet, um die Ansteckung zu orten.

… über den Anteil der Schülerinnen und Schüler, die mitgemacht haben – die Tests waren freiwillig.

«Ich habe gemerkt, dass ich gut schätzen kann, ich habe ungefähr 70 Prozent geschätzt», sagt Strössler. Mitgemacht bei der ersten Testreihe haben schliesslich 68 Prozent der Schülerinnen und Schüler. «Bei den Lehrpersonen waren es sozusagen 100 Prozent, einfach alle diejenigen, die an diesem Tag da waren.»

… über die Gründe, warum er sich dafür eingesetzt hat, dass die Kanti Zofingen Teil des Pilotprojekts mit repetitiven Tests ist.

«Ich war schon seit Anfang dieser Pandemie ein überzeugter Befürworter von Testverfahren», sagt Strössler. Als Massentests ins Gespräch gekommen seien, habe er nachgefragt, ob man so etwas nicht auch im Kanton Aargau machen könnte. «Von da her lag es wahrscheinlich auf der Hand, dass wir bei diesem Pilot mitmachen können.» Beim Kanton habe man gewusst, dass er ein Befürworter solcher Tests sei.

… über eine erste Bilanz des Pilotprojekts.

Es sei noch zu früh, nach dem ersten Test, der einen grossen Initialaufwand mit sich gebracht habe, eine Bilanz zu ziehen. Sicher sei, dass das Pooling aufwendig bleibe. «Andere Kantone haben das anders gemacht. Da haben die Schüler einfach in den Schulzimmern ihre Röhrchen ausgeleert. Das wollten wir auf jeden Fall verhindern, denn es fühlt sich nicht gut an, finde ich, wenn Schüler mit ihren Röhrchen im Schulzimmer herumlaufen und die Spucke hineinleeren. Deshalb ist dieses Pooling, wie es bei uns im Labor gemacht wird vom Biologielaboranten, relativ aufwändig.» Strössler spricht von einigen Stunden: Wenn die letzten Röhrchen um 10 Uhr eintreffen, ist der Laborant bis zum Abholen der Proben um 14 Uhr ziemlich beschäftigt.

… über die zwei Monate Fernunterricht und die Lehren, die man dabei gemacht hat.

In der ersten Phase des Fernunterrichts hätten die meisten Schülerinnen und Schüler bei den Online-Meetings ihr Bild nicht gezeigt; das habe man meist akzeptiert. Darunter habe aber die Verbindlichkeit gelitten. «Es hat auch Schlaumeier gegeben, die im Bett lagen und online waren.» Es gab laut Strössler auch Schülermeldungen, die die Koordination unter den Lehrpersonen kritisiert hätten. «Das sind wir selbstverständlich auch angegangen.»

… über die Frage, ob sich die Maturandinnen und Maturanden gut auf die anstehenden Prüfungen vorbereiten konnten.

«Ich gehe davon aus, dass wir relativ gut vorbereitet sein werden. Wir haben festgestellt, dass gerade Viertklässler, die ja 19 oder 20 sind, schon relativ gut sind im selbstorientierten Lernen, dass sie den Stoff selbständig erarbeiten können.»

… über die Maturaprüfungen in diesem Jahr.

Im letzten Jahr hätten sich nicht alle Kantone auf ein gemeinsames Prüfungssetting einigen können, «das hat vor allem unter den Schülerinnen und Schülern sehr für Unmut gesorgt». – «Jetzt hat sich klar ergeben, dass es eine schweizweite Lösung gibt. Es sind normale Maturitätsprüfungen geplant, das heisst im Kanton Aargau mündlich und schriftlich.» Die Kanti werde für die Prüfungen grosse Räume benötigen. «Wir sind am Überlegen, ob wir für die anderen Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit einen Teil Fernunterricht machen. Das ist ja nur eine Woche. Damit wir uns voll auf diese Maturitätsprüfungen konzentrieren können, die dann vor Ort stattfinden.»

… über die steigende Anzahl Jugendlicher, die im Lockdown Angststörungen, Depressionen und andere psychische Probleme entwickeln – und die Frage, ob dieses Phänomen auch an der Kanti Zofingen zu beobachten ist.

«Ja, das ist leider festzustellen», sagt Strössler. Aus dem Austausch mit anderen Schulen wisse er, dass sich dieses Bild in der gesamten Schweiz zeige. «Das ist ein grosses Problem, auf welches man sich am Anfang nicht so fokussiert hat. Man hat Ursachenbekämpfung gemacht und gesagt: ‹Die können das, wir tun die in den Fernunterricht und es ist kein Problem, wenn sie kein Sozialleben mehr haben.› Ich finde es jetzt sehr wichtig, dass man dort wieder den Fokus darauflegt und sagt: Jetzt müssen wir auch wieder etwas für die Jungen machen.» Gerade deshalb seien auch die Tests an der Schule wichtig, um den Präsenzunterricht wieder zu gewährleisten –«ohne dass man immer Quarantänefälle hat oder ganze Klassen in den Fernunterricht schickt wegen eines positiven Falls».

… über Jugendliche, die auf Schleichwegen versuchen, Party zu machen.

Man höre von Jugendlichen, die sich in Zügen treffen, um Party zu machen, oder in Hotels. «Das ist ja auf eine Art auch verständlich. Es ist schon eine Weile her, seit wir in diesem Alter waren, aber wenn man sich das vorstellt, ist das schon ein grosser Einschnitt.» Jugendliche hätten nun während eines Jahres ihr soziales Leben, wie sie es vorher kannten, nicht mehr ausleben können. Repetitive Tests seien eine wichtige Massnahme, um schneller wieder in die Normalität zurückzukehren