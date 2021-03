Nach einem Monat «Büezer-Beizen»: Wie kommt das Angebot bei Aargauer Wirten und Gästen an?

«Büezer» sowie Restaurant-Besitzer haben in der Corona-Krise gelitten. Mit den so genannten «Büezer-Beizen», die geöffnet sein dürfen, wollte man dem entgegenwirken. Wie kommt die Idee bei den Aargauer Gästen an und lohnt sich der Mehraufwand für die Wirte?