Darf das Kind nur noch mit Maske in die Schule, bleibt es eben da

Pandemie Darf das Kind nur noch mit Maske in die Schule, bleibt es eben daheim – Maskengegner wollen wieder Homeschooling Eine Klage gegen die Maskenpflicht ab der 5. Klasse ist noch hängig, jetzt ruft das Lehrernetzwerk Schweiz auch zum Widerstand gegen das Obligatorium in der 1. bis 4. Klasse auf. Fernunterricht wäre erwünscht, wo das nicht geht, sollen Eltern ihre Kinder aus der Schule nehmen, schreibt das Netzwerk um den Suhrer Lehrer Jérôme Schwyzer. Eva Berger Jetzt kommentieren 15.12.2021, 11.07 Uhr

Ab 10. Januar dürfen Aargauer Primarschüler nur noch mit Maske in die Schule. Das Lehrernetzwerk Schweiz ruft zum Widerstand auf. Notfalls sollen die Kinder daheim unterrichtet werden, die Schule wäre wieder leer. Valentin Hehli

Das Lehrernetzwerk Schweiz hat Ende September beim Verwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die damals geltende Maskenpflicht für 5. und 6. Klässler an Aargauer Schulen eingereicht. Vom 1. November bis 4. Dezember war die Pflicht aufgehoben, seit 6. Dezember gilt sie wieder. Und ab 10. Januar werden auch die Primarschülerinnen und -schüler der 1. bis 4. Klasse in der Schule eine Masken tragen müssen. Die Klage des Netzwerks ist derweil noch hängig.

Jérôme Schwyzer, Präsident Lehrernetzwerk Schweiz zvg

Dass die Maskenpflicht jetzt auch auf die Kinder der 1. bis 4. Klasse ausgedehnt wird, kommt beim Lehrernetzwerk äusserst schlecht an. «Wir sind sehr befremdet, es ist in keiner Weise nachvollziehbar, warum jetzt sogar auch die kleinen Kinder eine Maske tragen müssen, insbesondere weil ja noch eine Beschwerde hängig ist», sagt Jerôme Schwyzer, Lehrer aus Suhr und Präsident des Lehrernetzwerk. Kinder könnten sich zwar mit dem Virus anstecken, die Gefahr, dass sie schwer erkrankten sei aber äusserst gering, sie seien also von schweren Verläufen praktisch nicht betroffen, so Schwyzer.

Offener Brief des Lehrernetzwerks am Mittwochmittag

Am Mittwochmittag veröffentlicht das Lehrernetzwerk eine Stellungnahme zur Maskenpflicht in diversen Kantonen ab der 1. Primarklasse. «Dass diese Massnahme nun ohne Evidenz auf Sechsjährige ausgedehnt wird, kritisieren wir aufs Schärfste», heisst es im Schreiben, das der AZ vorliegt. Als Reaktion darauf diversifiziere das Lehrernetzwerk seine Strategie. Mit vier konkreten Massnahmen soll der neuen Situation begegnet werden. Der Grundsatz dabei ist klar: Darf das Kind nur noch mit Maske in die Schule, bleibt es eben daheim.

«Auch unser Ziel ist, dass die Schule möglichst offen bleibt und die Kinder dort unterrichtet werden», sagt Jerôme Schwyzer. Aber im Moment sähen sich viele Eltern, die sonst zufrieden mit der Schule seien, gezwungen, ihre Kinder zu deren Schutz zuhause zu behalten. Auch er stehe eigentlich klar hinter der Volksschule, jetzt dränge aber die Zeit und die Eltern müssten handeln, so Schwyzer. Der Dialog mit der Schule wäre aber der Königsweg. Voraussichtlich noch in dieser Woche wende sich das Netzwerk darum auch noch an Bildungsdirektor Alex Hürzeler.

Verantwortung nicht bei Lehrpersonen

Das ist denn auch eine der Massnahmen, die das Lehrernetzwerk vorsieht: Lokal und regional sollen sich Lehrpersonen zusammenschliessen und gemeinsam von den zuständigen Stellen, inklusive Regierungsrat, verlangen, die Haftung für allfällige Schäden, welche Schüler durch das Tragen der Masken erleiden, zu übernehmen.

Damit soll diese Verantwortung nicht auf den Schultern der Lehrpersonen liegen, die eine solche Massnahme umsetzen müssen. Den betroffenen Lehrpersonen werde vom Lehrernetzwerk Rechtshilfe geleistet, schreibt dieses.

Schulen sollen Fernunterricht anbieten

Weiter werden die Schulen aufgefordert, während der Zeit der Maskenpflicht Fernunterricht anzubieten für Kinder, deren Eltern diese Massnahme mit ihrem Gewissen nicht verantworten können, beziehungsweise die ihren Kindern das Tragen der Maske während mehreren Stunden pro Tag nicht zumuten wollen. Dies könne auch über wenige kurze Online-Meetings pro Woche geschehen, ansonsten sollen Arbeitsblätter den Kindern nach Hause gebracht werden. «Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass viele Schulen kooperativ sind und auch viele Lehrer und Schulleitungen diese Massnahme nur zähneknirschend mittragen», heisst es im Schreiben.

Wer in Anbetracht der neuen Situation sein Kind lieber aus der Volksschule nehmen will, soll dieses daheim unterrichten, rät das Lehrernetzwerk weiter. Die Eltern sollen sich zu kleinen regionalen Lerngruppen zusammenschliessen, um den Kindern auch soziale Kontakte zu ermöglichen.

Zu Klagen ermutigt

Und schliesslich ruft das Lehrernetzwerk wieder zu Klagen auf. «Wir ermutigen in allen Kantonen besorgte Eltern und Lehrer, sich zusammenzuschliessen, um Beschwerden gegen diese Massnahmen auf den Weg zu bringen», schreibt das Netzwerk. Unterstützung durch das Vermitteln von Fachanwälten stelle das Lehrernetzwerk sicher.

Der Entscheid des Regierungsrats löse eine Ohnmacht bei vielen Lehrern und Eltern aus, sagt Jérôme Schwyzer. Insbesondere, weil die Klage gegen das Maskenobligatorium in der 5. und 6. Klasse noch immer hängig ist. «Und jetzt dehnt der Regierungsrat diese angefochtene Massnahme noch aus, ohne unsere über 100-seitige Rechtsschrift auch nur mit einem Satz zu würdigen», so Schwyzer. Die Klage sei aber trotzdem richtig gewesen, findet er, «denn nichts zu tun wäre das verheerendste».

