Othmarsingen Warum die weissen Spargel bei uns im Aargau rar sind – nur in Othmarsingen wird er angebaut Die Spargelzeit hat mit dem Frühling begonnen. Nur auf drei regionalen Betrieben werden Spargel geerntet: Das hat mehrere Gründe. Cynthia Mira 08.05.2021, 05.00 Uhr

Die acht Erntehelfer aus Polen konnten auch dieses Jahr trotz Corona einreisen und helfen Urs Bryner bei der Ernte seiner Produkte während der ganzen Saison. Foto: Alex Spichale

Insgesamt dreizehn Betriebe im Kanton Aargau pflanzen Spargel an. Die Saison hat nun mit dem Frühling begonnen. In der Region Aargau West sind es drei Betriebe, die Spargelpflanzen anbauen, wobei es nur auf dem Hof von Urs Bryner in Othmarsingen auch weisse Spargel gibt. Grüne Spargel gibt es neben dem Hof von Bryner, bei der Familie Rätz in Muhen sowie bei der Familie Morgenthaler in Hirschthal.

Weisser Othmarsingen-Spargel frisch vom Feld. Foto: Alex Spichale

Jeden Tag ist Urs Bryner derzeit mit seinen Helfern und Helferinnen auf dem Feld, um in einem aufwendigen Verfahren die weissen Spargel aus dem Boden zu holen. Die Fläche ist rund 40 Aaren gross. Die grünen Spargel erntet er auf einer Fläche von vier Hektaren. Seine Ernte hat eine lange Tradition, werden die Spargel auf seinem Hof doch seit rund dreissig Jahren angebaut. Erst in der dritten Saison hingegen pflanzt er Bleichspargel an. 2019 nahm er die hellere Variante ins Sortiment auf.

Polnische Arbeiter stechen weissen Spargel: das Spezialfahrzeug, die Spargelspinne, erleichtert die Ernte sehr stark. Foto: Alex Spichale

Erntehelfer aus Polen von Quarantänepflicht befreit

Die Erntezeit begann vor zwei Wochen und damit rund zwei Wochen zu spät. Grund waren die zu kalten Tage in den letzten Wochen. Es war lange Zeit unter zwölf Grad, was für Spargel noch zu kalt ist. Im Gegensatz zur grünen Variante, die oberirdisch wächst, wird die Bleichspargel aus der Erde geholt. Entsprechend wird nur bei diesen auch vom Spargelstechen gesprochen.

Grünen Spargel gibt es in der Region in Hirschthal, Muhen und Othamarsingen. Foto: Alex Spichale

Bryner konnte in diesem wie auch im letzten Jahr auf seine Erntehelfer aus Polen zählen. Er sagt:

«Sie durften trotz Corona einreisen und mussten ohne Quarantänepflicht lediglich einen negativen Test vorweisen, wir hatten Glück.»

Auf dem Betrieb bleiben die Erntehelfer jeweils für eine ganze Saison. Dieses Jahr seien acht Personen aus Polen gekommen. Ein weiterer Helfer aus Eritrea sowie Bryners ganze Familie helfen auf dem Hof das ganze Jahr mit. Die Spargelernte sei eine besonders harte Arbeit, die morgens um 6.30 Uhr anfange. Nur wenige seien bereit, dieser Arbeit nachzugehen. Ein kurzfristiges Einspringen von Helfern und Helferinnen aus der Schweiz wäre deshalb schwierig geworden, auch wegen fehlendem Know-how.

Eine aufwendige Arbeit: Mit dem Frühling beginnt die Spargelsaison. Foto: Alex Spichale

Eine neue Technik erlaube ihm in diesem Jahr eine einfachere Handhabung mit der Folie, die auf dem Acker liegt. Diese deckt die Spargel ab und leitet die Wärme in den Boden, so dass die Pflanzen besser wachsen.

Weniger lange Stängel sorgen für weniger Abfall

Auf dem Hof der Familie Rätz in Muhen gibt es noch keinen weissen Spargel. Ein Grund ist der grössere Aufwand beim Anbau. «Für unseren Betrieb ist es zu aufwendig», sagt Luzia Rätz. Dafür pflanzen sie seit 13 Jahren auf einer Fläche von fünf Aaren die grünen Varianten an. Noch bis Ende Juni dauert die Erntephase, die bei ihnen ebenfalls Ende April begann. Sie sagt:

«Unsere Spargel werden ausschliesslich im hofeigenen Laden angeboten.»

Ein Weg in den Grosshandel sei ausgeschlossen. Abnehmer gebe es schon, aber die Anbaufläche sei bei ihnen etwas zu klein. Rätz hebt eine Besonderheit hervor: «Wir schneiden die Spargel nicht so lang, das heisst, es muss praktisch nichts mehr zurückgeschnitten werden.» Zudem seien sie wirklich frisch und kosten zwischen 14 und 18 Franken pro Kilo.

Den ersten Vollertrag gibt es bei der Spargelpflanze erst nach drei Jahren. Foto: Alex Spichale

Spargel als Erweiterung des Hofladen-Sortiments

Die Gründe, weshalb nur wenige Aargauer Betriebe Spargel anbauen, kennt Christian Wohler, Leiter Spezialkulturen Gemüse & Beeren im Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg. «Die Bodenansprüche für Spargel müssen passen und sind nicht überall zu finden», sagt er. «Spargel bevorzugen sandig-lehmige Böden, die tiefgründig sind, eine gute Wasserführung aufweisen und einen neutralen pH-Wert haben.» Weiter sollten sie nicht in gefährdeten Lagen von Spätfrost und an Orten, wo der Grundwasserspiegel weniger als einen Meter unter der Bodenoberfläche liege, angebaut werden. Im Aargau würden Spargel vor allem der Sortimentserweiterung im Direktverkauf dienen. «Nur wenige Aargauer Produzenten beliefern den Grosshandel mit Spargel.» Das liege auch daran, dass die Kulturdauer einer Spargelpflanze acht bis zehn Jahre betrage. Er sagt:

«Mit einem Vollertrag kann erst ab dem dritten Jahr gerechnet werden.»