Aargau: Fast 180 km/h: «Roxana» sorgt im Aargau für Stromausfälle

Orkan Fast 180 km/h: «Roxana» fegt mit viel Wind über die Schweiz – Stromausfälle im Aargau In der Nacht auf Montag brachte das Tief «Roxana» viel Wind in die Schweiz. Auf dem Titlis wurde eine Böe von 165 km/h registriert. Der Sturm sorgte für Störungen, in Mülligen und Birmenstorf kam es zu Stromausfällen. 07.02.2022, 06.59 Uhr

Die Feuerwehr in Frauenfeld musste abgebrochene Äste beseitigen. Bild: BRK News

Sturmtief «Roxana» fegte mit Sturmböen über die Schweiz. Im Flachland wurden meist zwischen 70 und rund 90 km/h gemessen, wie MeteoSchweiz am Montag mitteilte. Spitzenreiter war Egolzwil LU mit 105 km/h. Auf den Jurahöhen und Alpengipfel wehte der Wind mit durchschnittlich 120 bis etwa 160 km/h. Den Spitzenwert gab es gemäss dem Wetterdienst mit fast 180 km/h auf dem Gornergrat im Wallis. In den Alpentäler wurde in Altdorf UR mit 123 km/h der Spitzenwert gemessen.

Gemäss einer Twittermeldung von SRF Meteo ist damit im Flachland «das Gröbste vorbei». In den Alpentäler und vor allem auf den Bergen gebe es allerdings weitere Sturm- und auch Orkan-Böen.

Das Sturmtief sorgte in der Schweiz für Störungen, grosse Schäden blieben bislang aber aus. So ist etwa die Bahnstrecke zwischen Andermatt UR und Dieni wegen der starken Winde unterbrochen, wie die Matterhorn Gotthard Bahn mitteilte. Auch die Luftseilbahn zwischen Weggis und Rigi Kaltbad fährt nicht. In den Aargauer Gemeinden Mülligen und Birmenstorf fiel in der Nacht der Strom vorübergehend für knapp 2 Stunden aus. Wie die Kantonspolizei twitterte, dürfte ein umgeknickter Baum der Grund dafür sein.

Die Kantonspolizei Zürich erhielt aufgrund des Sturms rund 60 Meldungen, wie sie am frühen Montagmorgen mitteilte. Mehr als 50 Mal (abi)