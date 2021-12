Organisierte Kriminalität Mafia im Aargau tief verankert? Der Regierungsrat nimmt Stellung – und sagt, was es jetzt braucht In italienischen Untersuchungsakten nach der Razzia im Sommer 2020 gab es zahlreiche Hinweise auf Mafia-Aktivitäten im Aargau. FDP-Grossrat Stefan Huwyler wollte wissen, was genau das bedeutet, und fragte beim Regierungsrat nach. Die Antwort auf die Interpellation liegt nun vor. Philipp Herrgen Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Am 21. Juli 2020 hat die Bundespolizei im Restaurant Bella Vista in Muri eine Razzia durchgeführt, die im Zusammenhang mit der italienischen Mafia, der ‘Ndrangheta aus Kalabrien stand. Alexandra Wey / KEYSTONE

Der Fall sorgte für Aufregung, teilweise auch für Verunsicherung. Im Juli des vergangenen Jahres führte die Bundespolizei in Zusammenarbeit mit italienischen Stellen eine Anti-Mafia-Razzia im Restaurant «Bella Vista» in Muri durch. Vorwurf: Mafia-Mitgliedschaft und Geldwäscherei. Der Inhaber befand sich zum Zeitpunkt der Razzia in Italien und wurde dort festgenommen. Ihm droht nun ein Prozess. Es gilt die Unschuldsvermutung. Das «Bella Vista» wurde einige Monate nach der Schliessung wieder eröffnet, unter der Leitung der Ehefrau des Inhabers.

Insider sagten gegenüber der AZ, dass es im Aargau mehrere Pizzerien mit Verbindungen zur Mafia gebe. Zudem gab es in den italienischen Untersuchungsakten zahlreiche Hinweise, dass die Mafia im Aargau tief und unauffällig verankert war. Das hat FDP-Grossrat Stefan Huwyler aus Muri veranlasst, der Regierung mehrere Fragen zum Vorgehen gegen die organisierte Kriminalität im Kanton zu stellen. So wollte der Freisinnige unter anderem wissen, wie denn der Regierungsrat die Aussage bewertet, dass die Mafia im Aargau tief und unauffällig verankert sei. Am Freitag hat die Kantonsregierung darauf geantwortet.

Ist die Mafia im Aargau wirklich «tief verankert»?

FDP-Grossrat Stefan Huwyler wollte wissen, was der Kanton gegen Mafia-Netzwerke unternimmt. Benibasler.com/ZVG

Laut Strafverfolgungsbehörden gibt es in der Schweiz mehrere Gruppierungen der italienischen organisierten Kriminalität – etwa die sizilianische Cosa Nostra, die kampanische Camorra oder eben die kalabrische 'Ndrangheta. Einzelne Mafia-Ableger gebe es auch im Aargau, so der Regierungsrat in seiner Antwort. Haupteinnahmequelle dürfte Betäubungsmittelhandel sein, zudem werden Aktivitäten in den Bereichen Geldwäscherei und Waffenhandel vermutet.

Es gebe zudem konkrete Hinweise, dass die Mafia in Lokalen und Gastbetrieben im Aargau aktiv sei, heisst es in der Antwort weiter. Über das genaue Ausmass gibt der Regierungsrat keine Informationen. Die Gruppierungen seien jedoch schwer fassbar, heisst es weiter, da sich diese gut abschotten würden, beispielsweise durch monoethnische und hierarchische Organisation wie etwa Familienstrukturen. Zudem seien die Zielpersonen der letztjährigen Razzia «gesellschaftlich gut integriert» und hätten sich «raffiniert unauffällig» verhalten.

War das ein nachhaltiger Schlag gegen die organisierte Kriminalität?

Huwyler wollte in seinem Vorstoss ausserdem wissen, ob «die besagten kriminellen Strukturen» mit der Aktion der Strafverfolgungsbehörden im Sommer 2020 erfolgreich und nachhaltig bekämpft werden konnten. Das scheint offenbar nicht der Fall zu sein: Solche Aktionen allein genügten nicht, schreibt die Kantonsregierung.

Um zu verhindern, dass sich kriminelle Strukturen im Kanton Aargau fest- setzen oder ausbreiten, sei eine hohe Kontrolltätigkeit notwendig. Zudem brauche es weiterhin personal- und ressourcenintensive Schwerpunkt-Aktionen.

Die Fedpol war an der internationalen Razzia beteiligt. CH Media

Insgesamt wurden bei der Operation im vergangenen Jahr 75 Personen festgenommen – 74 in Italien und eine im Aargau.

Welche Massnahmen braucht es nun?

Huwyler fragte auch: «Sind aus Sicht des Regierungsrats weitergehende Massnahmen gegen das organisierte Verbrechen im Kanton Aargau notwendig?» Der Regierungsrat erklärt darauf, dass Strukturkriminalität, worunter auch die organisierte Kriminalität zu verstehen ist, erfahrungsgemäss ein hohes Schadens- und Bedrohungspotenzial besitze. Zur effektiven Bekämpfung habe man im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans (AFP) 2022–2025 bereits einen entsprechenden Entwicklungsschwerpunkt gesetzt. Ausserdem wurden etwa mit der Änderung des Polizeigesetzes, das seit 1. Juli in Kraft ist, Anpassungen vorgenommen, die die Grundlage für präventive Massnahmen bilden.

Allerdings spart die Aargauer Regierung auch nicht mit Kritik. Von entscheidender Bedeutung sei ein optimierter Informationsfluss und eine enge Vernetzung mit beteiligten Behörden und Institutionen. Strukturkriminalität profitiere vom «trägen oder gar nicht vorhandenen Austausch von Informationen» zwischen den Polizeibehörden der Kantone. Die Schweiz müsste als einheitlicher Kriminalitätsraum betrachtet werden.

Eine Kritik. die auch der damalige Aargauer Regierungsrat und Präsident der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz, Urs Hofmann, 2019 im Interview mit der AZ äusserte: «Wir haben 26 Kantone mit unterschiedlichen, weitgehend nicht vernetzten Datensystemen. Das dürfen wir uns heute nicht mehr leisten.»

Der damalige Regierungsrat Urs Hofmann forderte bereits 2019 eine Zusammenlegung der kantonalen Polizeiinformationen. Sandra Ardizzone

Hinsichtlich einer Verbesserung des Informationsaustauschs weist der Regierungsrat – wie auch Hofmann im Interview – auf die Motion «Nationaler polizeilicher Zusammenarbeit» hin, die 2018 von der ehemaligen Aargauer Nationalrätin Corina Eichenberger-Walther eingereicht wurde, und sowohl vom National- als auch vom Ständerat angenommen wurde.

Was sagt Stefan Huwyler zu den Antworten auf seine Interpellation?

Er habe die Antworten in dieser oder ähnlicher Form bereits erwartet, erklärt Stefan Huwyler auf Anfrage der AZ. «Ich finde sie allerdings nicht besonders beruhigend, eher das Gegenteil», sagt er.

Grundsätzlich sei ihm bewusst, dass der Aargau bei der Bekämpfung internationaler Kriminalität nur eine «kleine Nummer» sei. Auch sei ihm noch unklar, welche Rolle der Kanton einnehmen sollte. Dieses Thema müsse auf Bundesebene geregelt werden. Als Murianer habe er aber erlebt, dass diese Art von Kriminalität nicht eine abstrakte Grösse, sondern real sei. «Die Koordination muss verbessert werden», sagt auch Huwyler.

Dass die Schweiz als Rückzugsort oder zu logistischen Zwecken dient, wie es in der Antwort des Regierungsrats heisst, müsse zudem ein letztes Alarmsignal sein. Huwyler: «Die Schweiz darf nicht die Wohlfühloase der Mafia sein.»

