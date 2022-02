Polizei warnt vor Betrug bei digitalen Kleinanzeigen

Onlinehandel Vorsicht vor Kleinanzeigen: Polizei warnt vor Online-Betrügern Auf digitalen Kleinanzeigen-Portalen sind vermehrt Betrüger aktiv, die mit falschen Angeboten locken. Bei der Kantonspolizei Aargau gehen täglich Anzeigen ein. 10.02.2022, 12.18 Uhr

Auch soziale Medien wie Facebook bieten mittlerweile Online-Kleinanzeigen an. (Symbolbild) Keystone

Digitale Marktplätze sind sinnvoll und praktisch, werden aber leider zunehmend von Betrügern missbraucht. Mal seien es trendige Kopfhörer, eine Playstation oder eine Marken-Handtasche: Allein dieses Jahr verzeichnet die Kantonspolizei Aargau Dutzende von Strafanzeigen, bei denen bereits Geld überwiesen, die Ware jedoch nie geliefert wurde. Die Kantonspolizei Aargau warnt daher vor Kleinanzeigenbetrug und mahnt zu Vorsicht.

Von Betrug betroffen sei zudem nicht nur, wer etwas kaufen will, schreibt die Polizei in einer Mitteilung weiter. Auch Anbieterinnen und Anbieter könnten böse Überraschungen erleben. So würden Kriminelle ihr Interesse vorspielen und darauf drängen, irgendwelche Frachtkosten oder Zollgebühren vorzuschiessen.

Bei jeder Anzeige nimmt die Polizei Ermittlungen auf. Gerade wenn Betrüger mit Schweizer Wohnsitz auf hiesigen Portalen inserieren, hat die Polizei auch immer wieder Erfolg. Oft handle es sich bei den ermittelten Tätern um Privatpersonen, die etwa aus Geldnot handeln und das Risiko, erwischt zu werden, in Kauf nehmen.

Wenn allerdings bei ausländischen Social Media-Verkaufsplattformen Fake-Profile verwendet werden, seien die Erfolgschancen der Ermittlungen praktisch bei null, schreibt die Polizei weiter.

Die wichtigsten Tipps der Polizei lauten: Zu schön, um wahr zu sein: Seien Sie alarmiert, wenn Angebote offensichtlich zu günstig sind.

Seien Sie alarmiert, wenn Angebote offensichtlich zu günstig sind. Nutzen Sie das Bewertungssystem der Kleinanzeigen- Plattform. Bedenken Sie aber, dass Bewertungen auch gefälscht sein können.

der Kleinanzeigen- Plattform. Bedenken Sie aber, dass Bewertungen auch gefälscht sein können. Vorsicht ist geboten bei ausländischen Angeboten oder wenn sich Interessenten aus dem Ausland melden.

melden. Melden Sie verdächtige Angebote oder Betrug der Kleinanzeigen-Plattform.

oder Betrug der Kleinanzeigen-Plattform. Stoppen Sie sofort die Kommunikation , wenn Sie den Verdacht auf betrügerische Absichten haben.

, wenn Sie den Verdacht auf betrügerische Absichten haben. Erstatten Sie bei der Polizei Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind.

(phh)

Die aktuellen Polizeibilder:

Waltenschwil, 8. Februar: Ein Lastwagen beschädigt einen Zaun. Der Lenker fährt weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Kapo Aargau Schafisheim, 7. Februar: Ein Lastwagen prallt zwischen Schafisheim und Seon in ein Haus. Der Fahrer wird schwer verletzt. Screenshot / Tele M1 Rudolfstetten (Freiamt), 3. Februar: Auf der Hauptstrasse am Mutschellen hat es einen Auffahrunfall gegeben. Dabei verletzten sich offenbar zwei Personen. MZM Aarau, 2. Februar: Ein 60-jähriger Autofahrer hat fälschlicherweise die Personenunterführung beim Bahnhof Aarau mit einer Parkhaus-Einfahrt verwechselt. Verletzt wurde dabei niemand. Kantonspolizei Aargau Ehrendingen (Baden), 1. Februar: Ein 89-jähriger Fussgänger wurde von einem Auto erfasst und musste umgehend ins Spital eingeliefert werden. Kantonspolizei Aargau Leutwil (Wynental-Suhrental), 1. Februar: Auf schneeglatter Fahrbahn verlor ein Automobilist letzte Nacht bei Leutwil die Herrschaft über seinen Wagen. Dieser prallte gegen einen Baum. Der Lenker wurde leicht verletzt. Kantonspolizei Aargau Suhr (Aarau), 31. Januar: Am späten Abend prallte in Suhr ein Auto gegen einen Fussgänger, der die Strasse überquerte. Dieser wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Kantonspolizei Aargau Buchs (Aarau), 31. Januar: Bei der Anlieferungsrampe vor dem Coop brach in der Nacht ein Brand aus, der grossen Schaden anrichtete. Die Anwohner mussten zwischenzeitlich das Haus verlassen, verletzt wurde aber niemand. Kantonspolizei Aargau