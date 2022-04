Oftringen: Selbstunfall mit 2 Promille

Oftringen In der Kurve geradeaus gefahren: Alkoholtest nach Selbstunfall ergab 2 Promille In stark angetrunkenem Zustand verursachte ein Autofahrer in einen Selbstunfall. Er musste verletzt ins Spital gebracht werden. 04.04.2022, 10.38 Uhr

Der Autofahrer landete nach eine Kurve im Gebüsch. Kapo AG

Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntagabend auf der Neuquartier-Strasse vom Dorfzentrum herkommend in Richtung Zürichstrasse. Kurz nach 20.30 Uhr fuhr er in einer 90° Grad Kurve aus noch unbekannten Gründen gerade aus weiter und prallte frontal gegen ein Gebüsch.