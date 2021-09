Oftringen Frau versucht brennendes Öl mit Wasser zu löschen Weil die Bewohnerin brennendes Speiseöl mit Wasser löschen wollte, kam es in einer Wohnung in Oftringen zu einem Küchenbrand. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. 24.09.2021, 10.30 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus an der Unterfeldmatte in Oftringen geriet gestern Donnerstag eine Küche in Brand. Kurz nach 21 Uhr geriet beim Kochen Öl in einer Pfanne in Brand. Die Mieterin erschrak ab den Flammen und versuchte, diese mit Wasser zu löschen, was zu einer Stichflamme führte. Die Frau rettete sich ins Freie und alarmierte die Feuerwehr.