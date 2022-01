Ein Mini-Mini-Europapark in Oftringen: Ausbaupläne von Youcinema

Oftringen Mini-Mini-Europapark: Das Youcinema plant neu, weil Investor abgesprungen ist Die Firma RealFly aus dem Wallis ist abgesprungen – neu soll ein Themenpark auf 3600 Quadratmetern entstehen. Die Rede ist von einem Mini-Mini-Europapark in Oftringen. Janine Müller / Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 19.01.2022, 09.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf einer Fläche von 3600 Quadratmetern soll im Youcinema in Oftringen ein kleiner Themenpark entstehen. zvg/Visualisierung

25 Millionen Franken sollten investiert werden, damit auf dem Gelände des Youcinema in Oftringen auf rund 4500 Quadratmetern eine Indoor-Sporthalle entstehen kann – inklusive Zusammenarbeit mit der Firma RealFly aus Sion, die unter anderem eine Skydivin-Anlage erstellt hätte. Der Konjunktiv sagt es: Es bleibt bei der Idee. 2021 sollte das Vorhaben umgesetzt werden, passiert ist nichts. Nun liegt ein neues Projekt auf der Bauverwaltung in Oftringen auf. Der Blick darauf zeigt: Es wurde stark redimensioniert. Neu sollen noch 10,1 Millionen Franken investiert werden.

Nachfrage bei Geschäftsführer Konrad Schibli, besser bekannt als Kinokoni. «Ursprünglich war die Idee, dass RealFly auf dem Gelände direkt neben dem bestehenden Gebäude einen Sportpark mit Windkanal, Surfwelle, 16 Bowlingbahnen, Trampolinanlage und anderes realisiert», blickt Schibli zurück und räumt ein: «Das Objekt war in den baulichen wie auch finanziellen Dimensionen sehr ambitioniert.» Im April 2020 habe sich RealFly vom Vorhaben zurück gezogen.

Der neue Teil soll in das Bestehende integriert werden

Als er, so Schibli, das Gebäude inklusive Grundstück von über 23000 Quadratmetern im Jahr 2012 ersteigert hatte, sei für ihn klar gewesen, dass auf dem Gelände «etwas Unterhaltungs-ähnliches» erstellt werden müsse. Etwas, das zum Bestehenden passe. «Als sich RealFly gemeldet hat, was das für mich ideal. Ich hätte die Hälfte des Geländes abparzelliert und verkauft.»

Als bekannt wurde, dass sich RealFly zurückzieht, hat sich Konrad Schibli Gedanken gemacht, was sonst möglich ist. Er habe viel recherchiert, eine Studie erstellt und sei zum Schluss gekommen, dass der neue Teil integraler Bestandteil des schon Bestehenden sein müsse und nicht separat betrieben werden soll, erklärt er.

Schibli spricht von drei Bereichen – Unterhaltung, Gastronomie und Meetings –, die bereits heute gut funktionieren. Er ist überzeugt, dass der geplante Bereich «Activity» gut in das Angebot im Youcinema in Oftringen passt. Darunter versteht er einen Themenpark auf 3600 Quadratmetern. Dieser besteht aus mehreren Kletteranlagen, einer Ninja-Warrior-ähnlichen Einrichtung, einem Seilpark, einer Indoor Blacklight Minigolf-Anlage, einem Softplay-Bereich für die kleinen Gäste und einer Virtual-Reality-Fläche. «Unsere Gäste müssen keine Athleten sein, der spielerische Aspekt steht im Vordergrund», verspricht Schibli.

«Mit dieser Halle wird auch endlich der Aussenbereich schön gemacht. Die Parkplätze direkt vor dem Gebäude werden entfernt.»

Auf der 30 Meter langen Boulderwand können sich die Gäste von Hindernis zu Hindernis hangeln und so ihr Geschick mit anderen messen. Dasselbe gilt für die Ninja-Warrior-Anlage, wo es darum geht, wer den kniffligsten Punkt am schnellsten berührt. «Der VR-Bereich soll als Tummelfeld für zukünftige VR- und Metaverse-Entwicklungen dienen und sich laufend verändern», sagt Schibli.

Geplant ist in der zehn Meter hohen Halle auch eine Rollerglider-Anlage. «Die Gäste können sich in einen Sitz setzen, der sie zum höchsten Punkt der Halle führt. Sie schweben dann ca. 300 Meter lang durch die gesamte Halle», beschreibt Schibli die Pläne. Den gastronomischen Teil übernehme der StreetFoodCourt, der direkt neben der Halle liegt. Von dort aus sollen die Lounge-Bereiche und die Terrasse bedient werden. Somit seien alle Angebote miteinander verlinkt, so der Betreiber.

Konrad «Kinokoni» Schibli will 10,1 Millionen Franken in den Standort Oftringen investieren. Lilly-Anne Brugger/Archiv

Die Parkplätze vor dem Gebäude verschwinden

«Damit die Anlage finanzierbar ist, haben wir uns baulich sehr eingeschränkt», sagt Schibli. Es entstehe ein Betontisch mit einer Blechhalle, die direkt an das bestehende Gebäude angebaut wird. Darunter werde die Einstellhalle erweitert. Erschlossen werde die Halle über den bestehenden Haupteingang. «Die WC-Anlagen, Lüftung, Personalräume usw. wurden damals im bestehenden Gebäude so gross bemessen, dass wir diese auch für den neuen Teil nutzen können.» Er verspricht:

«Mit dieser Halle wird auch endlich der Aussenbereich schön gemacht. Die Parkplätze direkt vor dem Gebäude werden entfernt.»

Es entstehe ein Vorplatz mit Bäumen und 130 Veloparkplätzen. Insgesamt stünden nach dem Ausbau 375 Parkplätze zur Verfügung.

Falls das Baugesuch genehmigt wird – es liegt noch bis heute auf – und die Finanzierung gesichert ist, möchten Schibli und sein Team noch in diesem Jahr mit dem Bau starten. «Im allerbesten Fall ist die Eröffnung auf Ende 2023 oder Anfang 2024 geplant.» Doch damit nicht genug. Der Unternehmer hat bereits weiterführende Pläne, die aktuell noch nicht aufliegen.

In einem weiteren Schritt will er auf der anderen Seite des Gebäudes ein kleines Tiny House Hotel mit 15 Tiny Häusern aufbauen. «Tiny Häuser sind Mini-Häuser auf einer Fläche von 15 bis 40 Quadratmetern mit minimaler Ausstattung», erklärt er. Damit wolle man auf die Seminar- und auf die Freizeitgäste abzielen. «Ein richtiger Themenpark braucht auch eine Übernachtungsmöglichkeit», findet Schibli. Seine Hoffnung: «So sollte in den nächsten Jahren ein Mini-Mini-Europapark in Oftringen entstehen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen