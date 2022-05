Oftringen 9-Jähriger auf Fussgängerstreifen angefahren – Lieferwagenfahrer gesucht Ein unbekannter Lieferwagen stiess gestern mit einem Kind zusammen und verletzte dieses leicht. Der Fahrer kümmerte sich zwar kurz um das Kind, hinterliess aber keine Personalien. 04.05.2022, 08.52 Uhr

Ein neunjähriger Junge war am Dienstagmittag zu Fuss auf der Luzernerstrasse in Oftringen unterwegs. Kurz nach 12 Uhr wollte er an einem Fussgängerstreifen die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem weissen Lieferwagen angefahren und zu Boden geworfen. Der Junge verletzte sich dabei leicht.