Velofahrer stirbt nach Kollision mit Auto noch an der Unfallstell

Oberlunkhofen Velofahrer stirbt nach Kollision mit Auto noch an der Unfallstelle Am Freitagnachmittag stiess ein Autofahrer ausserhalb von Oberlunkhofen mit einem 79-jährigen eBike-Fahrer zusammen. Für den Senior kam jede Hilfe zu spät. 15.04.2022, 18.45 Uhr

Ein 79-jähriger Velofahrer stiess frontal mit einem Auto zusammen und erlag seinen schweren Verletzungen. Kapo Aargau

Am Karfreitag kurz nach 14.15 Uhr fuhr ein 29-jähriger Autofahrer auf der Werdstrasse in Oberlunkhofen in Richtung Dorf, als ein 79-jähriger Velofahrer gleichzeitig von einem Feldweg auf die Hauptstrasse abbiegen wollte. Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau heisst, ging der Autofahrer davon aus, dass der Velofahrer anhält. Das geschah aber nicht. Obwohl der Autofahrer noch eine Vollbremsung einlegte, wurde der Senior frontal erfasst und weggeschleudert. Durch die schweren Verletzungen verstarb er noch am Unfallort.