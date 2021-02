Niederwil Um Kontrolle zu entgehen: Lernfahrer geflüchtet Nachdem die Regionalpolizei Bremgarten in Niederwil ein Fahrzeug kontrollieren wollte, wendete der jugendliche Fahrzeuglenker und ergriff die Flucht mit massiv überhöhter Geschwindigkeit. 07.02.2021, 11.16 Uhr

Der Fahrausweis wurde dem 17-Jährigen entzogen. Foto: Keystone

(has) In der Nacht auf Sonntag, 07. Februar 2021, kurz vor 2 Uhr, kam einer Patrouille der Regionalpolizei Bremgarten auf der Rütistrasse in Niederwil ein Mercedes Benz entgegen. Aufgrund dessen Fahrweise wollte die Polizei den Autofahrer kontrollieren.