JSVP und Jungfreisinnige Aargau wählen neues Präsidium

Ukraine-Krieg Glarner kritisiert Kanton: «Wenn ich die Schlösser im Haus auswechseln muss, um Flüchtlinge aufzunehmen, ist das lächerlich»

Vor einer Woche kündigte SVP-Nationalrat Andreas Glarner an, er wolle in seinem Haus in Oberwil-Lieli eine Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine aufnehmen. Macht er das auch wirklich? Glarner sagt, er wolle «privat, ganz ohne Staat» eine Familie aufnehmen, weigert sich aber, sich bei einer Flüchtlingsorganisation zu registrieren.