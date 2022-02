«Machme»: Aargauer Feuchtgebiet mit internationaler Bedeutung

Tag der Feuchtgebiete Darum ist das Aargauer Auengebiet des Klingnauer Stausees von internationaler Bedeutung Die Schweiz hat 1971 zusammen mit 20 weiteren Staaten die sogenannte Ramsar-Konvention unterschrieben. Diese setzt sich für die weltweite Erhaltung der Feuchtgebiete ein. Das Aargauer Auengebiet «Machme» ist seither von internationaler Bedeutung - und zu einem Rückzugsort für Mensch und Tier geworden. 01.02.2022, 15.02 Uhr

Die «Machme» ist eines der letzten grossen Auen-Naturschutzgebiete des Klingnauer Stausees. Pro Natura Aargau

Was hat die iranische Stadt Ramsar mir Pro Natura Aargau zu tun? Am 2. Februar ist der Tag der Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung. Dieser Termin geht zurück auf die Unterzeichnung der sogenannten Ramsar-Konvention, die 1971 in der gleichnamigen iranischen Stadt von 21 Staaten unterzeichnet wurde. Darunter auch die Schweiz.