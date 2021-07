Der Club Gate 54 in Baden schliesst wegen der Corona-Pandemie

Nachtleben Der Club «Gate 54» in Baden gibt auf: «Das Risiko wurde uns durch die Pandemie zu gross» Erst vor drei Jahren eröffnete das «Gate 54» am Rande der Badener Altstadt. Im vergangenen Jahr kämpften die Inhaber mit der Zwangsschliessung durch die Pandemie. Nun wird es ihnen zu heikel – der Club macht definitiv dicht. Zara Zatti 07.07.2021, 05.00 Uhr

Der Nachtclub Gate 54 in Baden schliesst. Früher war der Club unter den Namen Ventil und Kiste bekannt. Sandra Ardizzone

Für viele Clubs war es das langersehnte Aufschnaufen: Seit dem 26. Juni dürfen Partygäste mit Covid-Zertifikat wieder unbeschränkt feiern und tanzen. Doch für das «Gate 54» in Baden kommt die Erleichterung zu spät. Schon vor dem Bundesrat haben die Inhaber ihrerseits eine Entscheidung getroffen.

Der Club gibt nach langem Kämpfen auf und schliesst für immer. Auf Ende September haben sie die Kündigung eingereicht. Das haben die Geschäftsführer, die DJ-Brüder Andres und Claude Häusler und Investor Ronny Hitz, schweren Herzens beschlossen. Verschiedene Faktoren hätten zum Schliessungsentschluss geführt.

Die Inhaber wechseln in die Eventbranche

«Das Risiko wurde uns durch die Pandemie zu gross», sagt Claude Häusler. Er rechnet damit, dass künftig immer wieder Coronawellen kommen werden: «Wie wir gesehen haben, werden die Clubs dann als Erste benachteiligt.» Auch die aktuelle Öffnung bringe keine komplette Entspannung, denn nicht alle Clubgänger seien bereit, sich impfen zu lassen. Zudem fallen die Lockerungen für die Clubs in einen ungünstigen Zeitraum:

«Die Leute wollen im Sommer draussen feiern.»

Mit ihrer Firma Rocca Events will das Inhaber-Trio künftig vermehrt auf einzelne Grossveranstaltungen in der Region setzen. Ganz verschwinden wird der Geist des «Gate 54» also nicht. Bereits am 24. Juli findet in der Brauerei in Wettingen die erste Party der Veranstalter statt.

Leicht sei ihnen die Entscheidung nicht gefallen, sagt Häusler. Nach dem ersten Lockdown hätten sie noch versucht, das Geschäft mit einer Bar am Laufen zu halten. Beim zweiten Lockdown sei dann Schluss gewesen – auch finanziell:

«Das letzte halbe Jahr war brutal heikel, wir haben unsere Reserven fast aufgebraucht.»

Diese wollen sie nun ganz auf das Event-Standbein setzen. Anders als bei einer festen Lokalität spare man sich bei Grossveranstaltungen die Fixkosten, erklärt Claude Häusler. Das minimiere das Risiko.

Auch das «Gate 54» hatte mit Lärmklagen zu kämpfen

Vor dem «Gate 54» beherbergten das «Ventil» und die «Kiste» die Lokalität am Rande der Altstadt. Letztere schloss, nachdem sich der Kanton wegen Lärmbeschwerden gegen eine Öffnung bis 6 Uhr gesträubt hatte. Auch das «Gate 54» hatte mit Lärmklagen aus der Nachbarschaft zu kämpfen: «Auch das ist einer von vielen Faktoren, der für die Schliessung sprach», so Häusler. Wer als Nachfolger in das Lokal einzieht, ist derzeit noch unklar.

Drei Jahre gab es das «Gate 54», eines davon war der Club wegen Corona geschlossen. «Das Ende schmerzt uns schon, wir sind selber aus Baden und haben mit dem ‹Gate 54› unser Baby grossgezogen», sagt Häusler.

Trotz des unschönen Endes schaut Häusler gerne auf die langen Nächte zurück: «Wir haben unser ganzes Herzblut in dieses Projekt gesteckt, und wir hatten eine schöne Zeit.» Er ist stolz auf das, was sie geschafft haben: «Wir sind die dritte Generation in dieser Lokalität, trotzdem ist es uns gelungen, nochmals etwas Neues zu schaffen.»

Auch wenn das Trio des «Gate 54» vorerst Tschüss sagt, schliesst Häusler nicht, aus, dass sie irgendwann wieder unter die Clubbesitzer zurückkehren:

«Sollte uns ein Lokal in Baden anlachen, dann sind wir offen dafür.»