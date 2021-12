Silvesterparty im Boiler-Club – Kritik an Aargauer Regelung

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Nachtleben Clubbetreiber führt Silvesterparty durch, kritisiert aber neue Regelung des Kantons: «Man muss offen halten, auch wenn man vielleicht drauflegt» Michael Ganz, Betreiber des Boiler-Clubs in Aarau, hat sich kurzfristig entschieden, trotz 2G+ eine Silvesterparty durchzuführen. Aus epidemiologischer Sicht sei dies zu verantworten, findet Ganz, der auch die Spitex Aargau präsidiert. Er ärgert sich aber über die Regelung des Kantons, dass es nur Entschädigung gibt, wenn die Clubs offen sind. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Vor 20 Jahren hat Michael Ganz den Club Boiler in der Rathausgasse in Aarau eröffnet. Sandra Ardizzone

«Silvester ist für uns als Clubbetreiber ein wichtiges Datum, aber derzeit herrscht eine grosse Unsicherheit bei der Planung, deshalb haben wir uns bis am 28. Dezember nicht festgelegt, ob wir eine Party durchführen», sagt Michael Ganz, der Betreiber des Boiler-Clubs in Aarau. Inzwischen ist klar: An Silvester wird im «Boiler» gefeiert, auf dem Programm steht eine «Happy New Year»-Party mit DJ Adrian Rich und Hits aus den 90ern, wie es auf der Website des Clubs heisst.

Das kantonale Gesundheitsdepartement hatte vor zwei Tagen auf Anfrage mitgeteilt, im Aargau sei ein Verbot von Silvesterpartys, wie es Mitglieder der nationalen Taskforce gefordert hatten, kein Thema. Michael Ganz sagt dazu:

«Ich bin als Präsident des Spitexverbands Aargau auch im Gesundheitswesen tätig, da überlegt man sich natürlich, ob man aus epidemiologischen Gründen auf eine Silvesterparty verzichten soll. Aus meiner Sicht ist es mit 2G+ aber zu verantworten, zudem erlaubt der Aargau die Partys.»

Ganz sagt, mit 2G+ habe man im Boiler gute Erfahrungen gemacht am letzten Anlass an Heiligabend. «Viele unserer Gäste waren schon geboostert, die ‹Merry Christmas›-Party war gut besucht, die Abläufe haben funktioniert.» Dennoch gab es auch Gründe, die gegen eine Silvesterparty im Boiler gesprochen hätten, wie der Betreiber sagt.

«Wir können den Aufwand für eine Party, bei der vielleicht weniger Leute kommen als sonst und der Umsatz damit niedriger ist, nicht reduzieren. Wir brauchen auch mit 2G+ weiterhin einen Sicherheitsdienst, Leute bei der Eingangskontrolle, Personal hinter der Bar – dort können wir nicht sparen.»

Betreiber müssen Clubs offen halten, wenn sie Entschädigungen wollen

Schwierig findet Ganz zudem die neue Härtefallregelung des Kantons: «Der Regierungsrat hat explizit festgehalten, dass wir als Betreiber den Club offen halten müssen, wenn wir Entschädigungen wollen.» Es ist also nicht möglich, den Club zu schliessen und dann vom Kanton zum Beispiel eine Entschädigung aufgrund des durchschnittlichen Umsatzes in den Jahren 2018 oder 2019 zu erhalten.

«Wenn man den Betrieb offen hält, ist das Risiko allerdings beträchtlich, dass man wegen weniger Gäste drauflegt – ich finde diese Regelung des Kantons für unsere Branche problematisch», gibt Michael Ganz zu bedenken.

KIFF in Aarau schliesst gleich für einen ganzen Monat

Das leere KIFF im Lockdown: Schon früher war das Kulturlokal in Aarau geschlossen, jetzt ist der Betrieb bis zum 24. Januar eingestellt. Nadine Nützi / Aargauer Zeitung

Nicht nur der «Boiler»-Chef, auch andere Clubbetreiber im Aargau standen vor der Frage, ob sie eine Silvesterparty durchführen sollen. Nicht alle öffnen ihre Türen am letzten Tag des Jahres 2021, so haben zum Beispiel die Betreiber des KIFF in Aarau kurz vor Weihnachten entschieden, bis am 24. Januar zu schliessen. Die Entscheidung sei ihnen nicht leichtgefallen, doch die Gründe für diesen Entschluss hätten sich in den letzten Tagen vermehrt, heisst es auf der KIFF-Website. Und weiter:

«Als kultureller Betrieb stehen wir vor unglaublich vielen Herausforderungen, welche wir momentan nicht stemmen können.»

Die aktuelle Pandemieentwicklung lasse keine Planung zu, die Testkapazitäten und Boosterverfügbarkeiten seien schwierig einzuschätzen, schreiben die KIFF-Betreiber. «Die steigenden Zahlen und das ans Limit kommende Pflegepersonal sind nur ein paar der vielen Gründe, wieso wir uns für diesen Schritt entschieden haben.» Zudem wollen die Verantwortlichen ihre Angestellten und die Gäste so gut wie möglich schützen. «Auch unter 2G- oder 2G+-Schutzkonzept ist dies in der aktuellen Lage schwierig umzusetzen», halten die KIFF-Betreiber fest.

Flösserplatz sagt Veranstaltungen ab, «Utopia» führt «Tanznacht40» durch

Vor zwei Jahren feierte das Jugendkulturhaus Flösserplatz in Aarau das 30-jährige Bestehen, jetzt sind alle Anlässe abgesagt. zvg / AAR

Im Jugendkulturhaus Flösserplatz in Aarau war zum Jahreswechsel eine «Bravo Hits Party: Silvester Special» geplant, wie es auf der Website heisst. Doch auch im «Flössi» wird an Silvester nicht gefeiert: «Aufgrund der neuen kantonalen Massnahmen muss der Event leider abgesagt werden», schreiben die Verantwortlichen. Auf Facebook heisst es, der Betrieb im Jugendkulturhaus sei vorerst eingestellt: «Wir arbeiten an einem Alternativprogramm, mehr dazu im neuen Jahr.»

Anders sieht dies im Utopia-Club gleich beim Bahnhof Aarau aus. Dort findet an Silvester die «Tanznacht40» statt, laut Website ein unvergesslicher und unbeschwerter Abend für alle ab 40 Jahren. Weniger positiv äussern sich die Betreiber auf ihrer Website zu den Regeln für die Clubs: «Leider müssen wir, um den Betrieb aufrechterhalten zu können, auf 2G+ umstellen. Tut uns enorm leid.»

«Les Amis» in Aarau und Cordula-Club in Baden

Unter den strengen Auflagen schmeisst auch das Eventlokal Les Amis in Aarau eine Silvesterparty, wie «Argovia Today» berichtet. Geschäftsführerin Laura Kuster begründet: «Wir veranstalten seit der Eröffnung 2016 jedes Jahr eine Silvesterparty und diese ist auch sehr beliebt. Nach langen Überlegungen haben wir uns trotz der strengen Auflagen dazu entschieden, diese durchzuführen. Wir wollen unseren Gästen die Möglichkeit bieten, in einem ‹normalen Rahmen› und mit viel Freude ins 2022 zu starten.»

Ähnlich tönt es laut «Argovia Today» im Cordula-Club in Baden: «Es ist klar: Wir müssen etwas machen, sonst bekommt man nichts. Man hat Mitarbeitende, Miete zu bezahlen und für das Überleben in der Clubszene müssen wir aufmachen», so «Cordula»-Chef Abdel Chariak. Den Club zu schliessen, sei nicht nachhaltig und man müsse danach mit allem wieder von vorne beginnen. Deshalb nimmt Chariak die strengen Auflagen in Kauf. «Es ist schwierig, aber ich bin extrem motiviert für die Silvesterparty. Es wird nicht riesig, dafür familiär – und darauf freue ich mich.»

Nordportal und «Löschwasserbecken» in Baden mit grossen Partys

Eine grosse Silvesterparty veranstaltet das Nordportal in Baden. «NNEON ist zum Begriff geworden, tolle Effekte, lachende Gesichter, feiernde Leute, UV-Malerei, verschiedene Dekorationen gepaart mit feinster Electronic Dance Music und Future House Sound», heisst es auf der Website des Clubs. Ausdrücklich weisen die Nordportal-Betreiber darauf hin, dass für den Anlass die 2G+-Regelung gilt.

Der zweite grosse Club in Baden, das Löschwasserbecken (LWB), lädt ebenfalls zur letzten Party im Jahr ein. Alle Geimpften und Genesenen müssen sich vor Ort einem kostenlosen Test unterziehen und können so an der Veranstaltung teilnehmen. «Andere Bescheinigungen (z. B. Testbescheinigungen, Impfausweis usw.) können nicht akzeptiert werden», schreiben die LWB-Betreiber.

So sah es bei einer Party im LWB in Baden am 13. November aus – auch an Silvester kann dank 2G+ ohne Maske gefeiert werden. Dominic Kobelt / Aargauer Zeitung

Nur so lasse sich ein reibungsloser und qualitativ guter Partybetrieb garantieren. Im clubeigenen Testcenter, das für LWB-Gäste reserviert ist, können sich die Partygänger jeweils ab 21 Uhr bis 3 Uhr morgens testen lassen. Die Silvesterparty findet ohne Masken und ohne weitere Einschränkungen statt. «Dennoch bitten wir weiterhin alle um einen rücksichtsvollen Umgang miteinander», heisst es auf der LWB-Website.

