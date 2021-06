Unbekannter verfolgt zwei Frauen auf dem Heimweg in Muri

Muri Mit Messer bewaffnet: Unbekannter verfolgt zwei Frauen auf Heimweg – Polizei sucht Zeugen In der Nacht auf Sonntag wurden zwei Frauen in Muri von einer unbekannten Person verfolgt. Der Mann hatte ein Messer bei sich und flüchtete, als die Frauen den Notruf wählten. 16.06.2021, 09.21 Uhr

Die beiden jungen Frauen, 21- und 22-jährig, waren zwischen 2 und 2.30 Uhr auf dem Heimweg vom Bahnhof in Richtung Kirchmatt in Muri. Dabei fiel ihnen ein Mann bei der Seetalstrasse auf, der Zeitungen verbrannte. Als sie ihn passierten, sei dieser ihnen gefolgt, heisst es in einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei.