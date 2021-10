Vandalismus vor der Kirche Möriken-Wildegg ärgert Kirchenpflege

Möriken-Wildegg Vandalismus vor den Toren Gottes: «Die Orgel ins Visier zu nehmen, kommt einem tätlichen Angriff gleich» Die Kirchenpflege der reformierten Kirche in Wildegg denkt nach der dritten Attacke über eine Kameraüberwachung vor dem Gebäude nach. Cynthia Mira Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Unbekannte versuchten, die Tür in Flammen zu setzen: Die Kirche in Möriken bleibt nach diversen Vandalismusvorfällen geschlossen. Die Zeiten der offenen Toren auch bei Nacht sind vorerst vorbei. zvg

Eine Kirchentür mit Brandspuren, eine zersplitterte Lampe und ein eingeschlagenes Glas: Am vergangenen Wochenende hatten es Unbekannte erneut auf die reformierte Kirche in Möriken-Wildegg abgesehen. Es ist der dritte Vorfall innert kürzester Zeit.

«Hier ist Wut im Spiel», ist die Präsidentin der Kirchenpflege Claudia Leutert überzeugt: «Was mir als Erstes durch den Kopf ging, als ich die Zerstörung am Sonntag sah, war, dass hier jemand sehr böse gewesen sein musste», sagte sie. «Eine Wut, die sozusagen ins Feuer überging.»

Am Sonntag präsentierte sich ein Bild der Zerstörung. zvg

Die Kirche hatte bereits nach den ersten beiden Vorfällen Anfang Oktober Massnahmen ergriffen. Damals wurde im Innern der Kirche gewütet. Unbekannte ruinierten eine Osterkerze. In einer zweiten Nacht stiegen sie die Treppe empor und nahmen die Orgel ins Visier. «Man kann ein Objekt ja nicht angreifen und doch kommt so etwas fast einem tätlichen Angriff gleich», sagt Leutert.

Eine Orgel sei häufig sehr wertvoll und ein Herzstück der Kirche. Sie staune darüber, wie tief die Hemmschwelle heutzutage sei, und könne es nicht nachvollziehen. «Wir hatten in der Jugend ja auch Streiche gespielt, vielleicht einen Bach gestaut oder so, aber nie etwas mit einer solch zerstörerischen Absicht.»

Auch die Lampe an der Decke vor dem Eingang wurde zertrümmert. zvg

Es sei auch schade, denn wegen solcher Vorfälle müssten grosszügige Angebote aufgrund von Einzelnen eingestellt werden. Damit gemeint ist, dass die Kirche ihre Tore schliessen musste.

Vor den Attacken war die Kirche stets auch in der Nacht geöffnet. Es war jedem möglich, jederzeit einen Unterschlupf in der Kirche zu finden. «Wir wollten Menschen eine Möglichkeit geben, auch am Abend einzutreten.» Auch Junge hätten das schätzen können und einen Raum zum Verweilen vorgefunden. «Das ist aber nicht mehr möglich so. Die Kirche ist nicht mehr offen.»

Wie es nun weitergeht, wird in der Kirchenpflege am kommenden Mittwoch besprochen: «Vielleicht braucht es künftig einzelne Einsätze der Securitas oder es wird eine Kamera installiert», sagt Leutert. Das seien aber erst die Ideen. Es stehe noch nichts fest. Sicher sei, dass die Polizei an den Wochenenden vermehrt um die Kirche patrouillieren wird.