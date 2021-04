Moderne Walz Ein Aargauer Zimmermann geht im Camper auf Wanderschaft: «Einsamkeit wird es auf jeden Fall keine geben» Der 23-jährige Benjamin Nussbaum aus Densbüren ist der neue «Zimmermann on Tour». Während sieben Monaten bereist er die ganze Schweiz. Seine erste Station ist der Hasenbergturm in Widen. Zara Zatti 23.04.2021, 05.00 Uhr

Der Hasenbergturm nimmt Form an: Der «Zimmermann on Tour», Benjamin Nussbaum an seinem ersten Zwischenstopp. Sandra Ardizzone

Die riesige Holzwand schwebt in der Luft. Für kurze Zeit versperrt sie die Sicht auf die Sonne am strahlend blauen Himmel, und einmal streift sie einen Baum. Die Äste biegen sich – das lebendige und das verarbeitete Holz kämpfen miteinander. Danach hat die Wand freie Bahn und steigt immer weiter in den Himmel – das Holz ächzt und knarrt.

Die aussergewöhnliche Szene ereignete sich am Mittwoch auf dem Hasenberg in Widen. Die Holzwand ist eine von zwölf Fassadenteilen, die später den Hasenbergturm bilden werden – einen 35 Meter hohen, dreieckigen Aussichtsturm. Und die 120-Quadratmeter-Wand schwebt natürlich auch nicht in der Luft, sondern wird von einem Kran und zehn helfenden Händen in Millimeterarbeit an ihren Platz gehoben.

Die Fassade des Turms besteht komplett aus Holz. Deshalb arbeiten auf der Baustelle mit wundervollem Blick bis in die Zentralschweiz und die Berner Alpen vor allem Zimmermänner.

Die grosse Holzwand wirkt am Kran federleicht. Sandra Ardizzone

Einer von ihnen ist der 23-jährige Benjamin Nussbaum aus Densbüren. Für ihn ist es heute der dritte Tag auf dem Hasenberg – und lange wird er auch nicht bleiben. Schon bald zieht es ihn weiter. Denn er ist der neue «Zimmerman on Tour»: Bis Ende November fährt er in einem kleinen Camper durch die ganze Schweiz und arbeitet fast wöchentlich in einem neuen Holzbaubetrieb. Angestellt ist er in dieser Zeit bei Holzbau Schweiz – der Branchenverband schickte bereits fünf Zimmermänner auf Wanderschaft.

«Holz ist eine riesige Leidenschaft von mir», sagt der Zimmermann Benjamin Nussbaum. Sandra Ardizzone / Zara Zatti

Die Idee entstand in Anlehnung an die traditionelle Walz: Zimmermänner begeben sich dabei für drei Jahre und einen Tag auf Wanderschaft, lernen neue Länder kennen und sammeln Erfahrung. Die Tour von Benjamin Nussbaum ist sozusagen eine Walz light: «Ich geniesse einige Annehmlichkeiten, die in der Tradition nicht vorgesehen sind», sagt der Aargauer und lacht.

Denn auch heute noch darf man sich auf der Walz seinem Wohnort bis auf eine gewisse Distanz nicht nähern und kein Handy benutzen. Ausserdem lebt man von Kost und Logis – Nussbaum erhält während seiner Wanderzeit seinen üblichen Lohn. Auch sein Camper hat alles, was man braucht: Toilette, Küche, Bett und einen Kühlschrank.

Der Beruf geht in die Beine: 211 Stufen hat der Turm am Schluss

Als er «Zimmermann on Tour» auf der Website ausgeschrieben sah, lockte ihn sofort das Abenteuer: «Es ist genau das Richtige für mich. Holz ist meine Leidenschaft und ich freue mich sehr, meine Fähigkeiten zu erweitern und die Schweiz zu sehen.» Zuerst machte er sich noch Sorgen, dass es ihm im Camper irgendwann zu einsam werden könnte. Doch dann unterhielt er sich mit seinem Vorgänger: «Er hat mir versichert, dass die Reise sehr gesellig werden wird. Die neuen Mitarbeiter sind immer für ein Feierabendbier zu haben, Einsamkeit wird es auf jeden Fall keine geben.»

Wenn man mit Nussbaum spricht, hat man wirklich das Gefühl «nomen est omen». Seine Begeisterung für Holz ist spürbar: «Mann kann unglaublich viel mit dem Material machen und es ist erstaunlich formbar. Viele denken bei Holz an ein steifes Brett, doch wenn man es richtig anstellt, dann ist es sehr flexibel.» Das habe er gemerkt als er einmal eine Ukulele gebaut habe.

Die Wand ist am richtigen Platz, jetzt muss sie Benjamin Nussbaum nur noch fixieren. Sandra Ardizzone

Der Hasenbergturm wird realisiert von der Erni Holzbau AG in Schongau. Am Tag unseres Besuchs wird die zweite Etappe fertiggestellt – das heisst bis am Abend wird der Turm die Hälfte seiner Höhe erreicht haben. Weil die einzelnen Teile der Fassade für den Transport zu gross wären, bauen die Zimmermänner diese vor Ort zusammen.

Danach wird die Wand fix fertig in die richtige Position gehoben und sofort verschraubt. «Die Arbeit hier ist fast weniger streng, als ich es mir sonst gewohnt bin, weil vieles mit dem Kran gehoben wird», sagt Nussbaum. Aber das Treppensteigen habe es in sich: «Ich checke immer zweimal, ob ich all meine Werkzeuge habe, bevor ich aufsteige». In den nächsten Wochen wird es für die Arbeiter noch anstrengender - dann wird der Turm seine stolzen 35 Meter erreichen. Besucher können ihn voraussichtlich am ersten August besteigen.

Während seiner Tour baut Nussbaum nicht nur seine Fähigkeiten aus, sondern fungiert auch als Botschafter. An Messen und vor Oberstufenklassen wird er jungen Menschen die Vorzüge seines Berufs näherbringen. Und Nussbaum sieht einige: «Ich liebe die Arbeit draussen. Hier spüre ich richtig die Jahreszeiten und sie ziehen nicht einfach unbemerkt an mir vorbei.»

«Der Hasenbergturm ist ein sehr besonderes Projekt»

Die letzte Wand der zweiten Etage ist am richtigen Ort, es fehlen die letzten Zentimeter. Per Funk leitet der Polier die Bewegungen des Krans: «Ein bisschen mehr nach rechts». Die perfekt vorgefrästen Kerben im Holz müssen genau in das stählerne Verbindungselement passen.

Kurz kommt Hektik auf in zehn Meter Höhe, doch die Freude der Beteiligten überwiegt: «Der Hasenbergturm ist ein sehr besonderes Projekt. Das erlebt man vielleicht einmal im Leben», erklärt Nussbaum die Euphorie. Mitgebracht hat er auch seine Kamera, um das Geschehen für seine Follower festzuhalten: Auf Facebook, Snapchat und Instagram kann man den wandernden Zimmermann auf seiner Reise begleiten.

Der Turm nimmt langsam Form an: Seit Mitwoch steht die zweite Etage. Sandra Ardizzone

Nach Feierabend geht es für Nussbaum zurück in seinen Camper. Die ersten beiden Nächte habe er zwar gut überstanden, doch lange waren sie nicht: «Momentan stehe ich direkt an einer vielbefahrenen Strasse, um fünf wurde ich vom Lärm geweckt.» Sicherlich wird er auf seiner Wanderschaft noch die Möglichkeit haben, an idyllischeren Plätzen zu übernachten.