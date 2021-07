5G-Antenne in Freienwil bewilligt

Mobilfunk Von 0G zu 5G: Freienwil erhält seine erste Handyantenne Die kleinste Gemeinde im Bezirk Baden ist aktuell teilweise ein Funkloch. Nicht einmal der Notruf funktioniert einwandfrei. Nun gibt der Gemeinderat grünes Licht für eine Mobilfunkantenne – trotz erneutem Widerstand.

Pirmin Kramer 16.07.2021, 05.00 Uhr

Blick auf Freienwil: Bisher hatten die Gegner eine Mobilfunkantenne verhindert.







Sandra Ardizzone / BAD

Das 1110-Seelen-Dorf an der Grenze zum Zurzibiet ist teilweise noch immer ein Funkloch. Weder eine 5G-Antenne noch sonst eine Mobilfunkantenne steht aktuell in Freienwil. «Der Handyempfang ist an gewissen Orten sehr schlecht», sagte Vizeammann Othmar Suter im Juni. «Laufende Anrufe werden unterbrochen, wenn man mit dem Auto durchs Dorf fährt. Auch Notrufe funktionieren nicht einwandfrei.»