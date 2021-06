Pilotanlass mit über 800 Leuten: So lief die Member Music Session

Member Music Session Stäbchen für die Nase, Sound für die Ohren: So genossen 800 Leute Marc Sway und ZiBBZ Dominic Kobelt Die Raiffeisenbank Aare-Reuss feierte ihr 100-Jahr-Jubiläum am Samstag in Wildegg mit der Member Music Session. Für den Pilotanlass waren 1000 Gäste zugelassen, allerdings nur dank eines 17-seitigen Schutzkonzeptes. Dominic Kobelt 20.06.2021, 17.11 Uhr Merken Drucken Teilen

«Dieses leichte Pfeifen auf den Ohren, ich habe es vermisst», sagt Stee, Schlagzeuger der ZiBBZ, nach dem Konzert und grinst. Seine Schwester Coco stimmt ihm zu: «Man hat gespürt, dass auch das Publikum bewegt war. Es ist halt nicht dasselbe, den Fernseher einzuschalten.»

Dass über 800 Besucherinnen und Besucher wieder einmal ein Konzert geniessen durften, ist der Raiffeisenbank Aare-Reuss zu verdanken, die ihr Jubiläumsfest beim Kanton als Pilotanlass angemeldet hat und es dank ausgeklügelten Sicherheitskonzeptes in Wildegg auch durchführen durfte. Patrick Weber, Vorsitzender der Bankleitung, beschrieb den Aufwand mit den Worten:

«Das Schutzkonzept umfasst 17 Seiten, wir mussten es vier Mal überarbeiten. Es ist schon fast mit einer Bachelorarbeit vergleichbar.»

Vor zweieinhalb Wochen gaben die Behörden grünes Licht – nicht viel Zeit, um einen Anlass dieser Grösse vorzubereiten.

Und so funktionierte das Coronakonzept: Am Eingang wurde jeder Gast registriert und bekam seine Nummer, die ihm einen festen Sitzplatz im Zelt und vor der Bühne zuwies.

Wer nicht mittels Zertifikat vorweisen konnte, dass er genesen, geimpft oder vor kurzem negativ getestet wurde, musste einen Schnelltest über sich ergehen lassen.

Unter fachkundiger Begleitung durch Mitarbeiterinnen der Brentano-Apotheken oder des Samaritervereins steckten sich Besucherinnen und Besucher, aber auch die Musikerinnen und Musiker, Helferinnen und Helfer das Stäbchen in die Nase und warteten dann gegenüber der Teststation auf das Ergebnis.

Einwegverkehr und viel Desinfektionsmittel

Auf dem Gelände herrschte Einwegverkehr. Sprich: Wer vom Zelt zur Bühne lief, wurde danach wieder durch den Eingang zurück zum Zelt geleitet, sodass der Besucherstrom in einem Kreis verlief und sich die Wege möglichst nicht kreuzten. Auch der Bereich mit den Toiletten wurde mit Ein- und Ausgang auf gegenüberliegenden Seiten konzipiert.

Zudem waren an verschiedenen Orten Masken erhältlich und auch die Hände konnte man sich, wenn gewünscht, alle paar Meter desinfizieren.

Die Besucherinnen und Besucher schienen den Massnahmen gegenüber verständnisvoll. Hans Sommer fasste das so zusammen:

«Es ist sehr gut organisiert. Die Massnahmen kommen mir manchmal etwas stur vor, zum Beispiel, dass man eine Maske aufhaben muss, sobald man steht, auch wenn man alleine ist. Aber es ist halt so vorgeschrieben.»

Hanspeter Müller zeigte sich sehr erfreut, dass ein Anlass dieser Grösse durchgeführt wurde. «Es können ja alle teilnehmen, die möchten.» Über 800 Besucherinnen und Besucher nutzten dann auch die Gelegenheit. Die Tickets wurden vorgängig unter den interessierten Raiffeisen-Kunden verlost. «Wir haben noch bis am Freitag Nachmittag Eintritts-Bändeli verschickt», erklärt Weber. Mit der Aktion wollte die Bank den Mitgliedern der Genossenschaft, aber auch der Region und dem lokalen Gewerbe etwas zurückgeben.

«Und wir wollten ein positives Zeichen setzten.»

Dementsprechend habe man auch lokale Unternehmen zu berücksichtigen versucht, wo immer dies möglich war. So übernahm das Team vom Gasthof Schützen aus Aarau das Catering und half den Gästen, den richtigen Sitzplatz zu finden, der Wein kam aus Schinznach, und die Kontrolle der Zertifikate und Eintritte übernahm der Sicherheitsdienst Pampasus, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit viel Fingerspitzengefühl ans Werk gingen. «Vereinzelt gab es kurze Diskussionen, aber grösstenteils zeigten die Besucherinnen und Besucher viel Verständnis», erklärte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Ende des Abends.

Auch für die Bands ein tolles Erlebnis

Auf dem Konzertareal gab es ausschliesslich Sitzplätze, jeweils im Duo mit entsprechendem Abstand zur nächsten Sitzgelegenheit.

«Als wir erfahren haben, dass das Publik sitzt, haben wir unser Set etwas angepasst. Die Leute haben aber sehr gut mitgemacht», sagt Stee nach dem Konzert. «Nicht nur wir, auch die Leute hatten Hunger auf Livemusik», ergänzt Coco. Dies zeigte sich insbesondere beim letzten Song, als es die Leute nicht mehr auf den Stühlen hielt und ZiBBZ mit Standing Ovations verabschiedet wurden.

Wunderschönes Ambiente am Open-Air Member Music Session. Die Freiämter Band ZiBBZ heizte dem Publikum kräftig ein. Endlich wieder LIve-Musik! Das Publikum genoss das Konzert, auch wenn man sitzen musste. ZiBBZ spielten Hits von ihren ersten beiden Alben, aber auch einen neuen, der während der Coronazeit entstanden ist. Coco sang gewohnt mitreissend. Stee am Schlagzeug. Das Publikum dankte den Auftritt mit kräftigem Applaus Stimmung ist trotz Sitzplätzen möglich – das bewiesen ZiBBZ: Auch die Band hatte sichtlich Spass am Auftritt Am Ende des Konzert hielt es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen.

Und auch beim Konzert von Marc Sway riss es die Zuschauer von den Stühlen. Ein erstes Mal, als der Sänger mit brasilianischen Wurzeln die Frauen aufforderte:

«Egal ob ihr aufsteht oder den Stuhl poliert, aber zu diesem Song müsst ihr euer Füdli schwingen!»

Auch Marc Sway musste während des Konzertes sitzen, dies war allerdings einer Meniskusverletzung geschuldet. Trotzdem genoss er den Auftritt in vollen Zügen, fand von der ersten Minute an den Draht zum Publikum und erzählte viele witzige Anekdoten aus seinem Privatleben. «Manchmal passt es einfach. Heute war so ein Tag», erklärt er nach dem Konzert. Er habe sehr viel Energie gespürt, und selbst dem Umstand, dass es nur Sitzplätze gab, konnte er etwas Positives abgewinnen:

«Die Leute hören intensiver zu. Der Abend hatte etwas Intimes.»