Massnahmen - Corona-Schutz von Kindern nicht nur an Schulen – sondern auch an Tagesstrukturen

Corona-Schutz von Kindern nicht nur an Schulen – sondern auch an Tagesstrukturen

Der Dachverband Tagesstrukturen/Mittagstische Aargau fordert Massnahmen vom Kanton um auch die Kinder in Tagesstrukturen zu schützen. Sonst würde eine Durchseuchung in Kauf genommen, heisst es in einer Mitteilung.