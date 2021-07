Detailhändler enttäuscht über Weiterbestehen der Maskenpflicht

Die Mitarbeitenden des Detailhandels zeigen sich enttäuscht über die weiter bestehende Maskenpflicht. Tele M1

Maskenpflicht bleibt «Wenn nicht jetzt, wann dann?»: Detailhändler und Gewerbeverband vom Bundesrat enttäuscht Die Maskenpflicht im Detailhandel bleibt weiterhin bestehen. Für den Gesundheitsminister Alain Berset sind die Unsicherheiten zu gross, um weitere Lockerungen zu verkünden. Detailhändler sind enttäuscht über die Entscheidung des Bundesrats. 30.07.2021, 09.58 Uhr

Im Detailhandel bleibt die Maskenpflicht vorerst bestehen. Eigentlich hatte der Bunderat für den 11. August neue Massnahme-Anpassungen angekündigt. Diese treten vorerst allerdings nicht in Kraft. Alain Berset hat am Mittwoch in einem Tweet bekanntgegeben, dass die Situation keine weitere Lockerungen zulasse.