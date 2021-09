Eine Auslegeordnung zu den Aargauer Wahlen.

Lokalwahlen So ringen Bürgerliche und Linksgrün um die Mehrheit in den Aargauer Städten Die SVP will die Städte zurückerobern. Auch für die SP geht es am Sonntag nicht nur um Sitze, sondern um eine eigentliche Richtungswahl. Kann Linksgrün den Aufwärtstrend der letzten Jahre fortsetzen, oder erobern im Gegenteil die Bürgerlichen Terrain zurück? Mathias Küng 25.09.2021, 05.00 Uhr

Das Bild von 2017 zeigt die nicht mehr angetretene Jolanda Urech (SP) bei der Grautaltion an Hanspeter Hilfiker (FDP) zur Wahl als neuer Stadtpräsident von Aarau.

Urs Helbling / AAR

Am Sonntag sind Kommunalwahlen. Auf besonderes Interesse stösst, in welche Richtung die Städte gehen. Wer hält oder schnappt sich beispielsweise die gewichtigen Stadtpräsidien? Vor vier Jahren verlor die SP nach dem Verzicht von Jolanda Urech dieses Amt in der Kantonshauptstadt an die FDP, die es auch vor Urech innegehabt hatte. Kann die FDP es diesmal verteidigen? Wir wollten von den Kantonalpräsidenten der Parteien mit Fraktionen im Grossen Rat wissen, was sie erwarten, und was sie in den 12 einwohnerstärksten Gemeinden im Aargau anpacken würden.

FDP «als einzige bürgerliche Kraft in Stadt und Land gut verankert»

«Die FDP ist als einzige bürgerliche Kraft in den Städten und auf dem Land gut verankert.», sagt Kantonalpräsidentin und Grossrätin Sabina Freiermuth. Auf Gemeindeebene sei es aber immer auch personenabhängig, wie eine Partei in Exekutive und Einwohnerräten vertreten ist. Freiermuth: «Wir stellen nicht Leute auf, bloss um präsent zu sein. Wir treten dort an, wo wir Kandidierende mit der nötigen Erfahrung, Fach- und auch Sozialkompetenz haben. Und natürlich, wo wir Wahlchancen sehen.» So strebe man aktuell beispielsweise in Zofingen das Vizeammannamt an, weil FDP-Stadtrat Andreas Rüegger («der natürlich auch Ammann könnte», so Freiermuth) Milizpolitiker bleiben will.

Sehr zuversichtlich sei man auch in Aarau, «wo mit Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und Stadträtin Suzanne Marclay zwei bewährte Kräfte wieder antreten.» In Baden etwa wolle die FDP «ihren» zweiten Sitz zurückerobern. Ob sie hier und andernorts zulegt, «hängt davon ab, ob es gelingt, unsere Wählerschaft zu mobilisieren. Unsere engagierten Wahlkämpfe stimmen mich da zuversichtlich», so Freiermuth weiter.

Was muss in den Städten ändern? Die FDP trete «gegen linksgrüne Verhinderungs- und Verbotspolitik an», sagt Freiermuth. Zum Beispiel dürfe man den Verkehr nicht immer mehr aus den Städten drängen: «Damit legt man bloss dem Gewerbe, das mit dem Onlinehandel genug zu kämpfen hat, und lebendigen Innenstädten unnötig Steine in den Weg. Nachdem sich die SVP faktisch aus den Städten verabschiedet hat, braucht es die FDP umso mehr, um Gegensteuer zu geben.»

SVP will weiterhin die Städte zurückerobern

Nationalrat und SVP-Kantonalpräsident Andreas Glarner erwartet, «dass es dort für uns gut kommt, wo sich unsere Leute engagieren. Wo man eher einen ruhigen Wahlkampf führt, werden wir kaum zulegen». Stark sei man beispielsweise in Aarau, Zofingen und Wohlen unterwegs.

Man hört aber nichts mehr vom einstigen Ziel der SVP, «die Städte zurückzuerobern». Hat sie das aufgegeben? «Keineswegs», entgegnet Glarner, «wir müssen sie zurückerobern». Es sei aber «zum Teil schon eine Lachnummer, wie wir im Verhältnis zu unserer Grösse im Aargau in manchen Städten dastehen», räumt er ein. Es brauche aber die SVP immer mehr, «sonst laufen die Sozialhilfekosten noch mehr aus dem Ruder, wie etwa in Biel».

Was würde er tun? Glarner: «Dasselbe wie in Oberwil-Lieli, wo Sozialhilfeempfänger um sieben Uhr früh zur gemeinnützigen Arbeit antreten und ihre Autonummer abgeben müssen.» Zudem seien Städte und Gemeinden wie Betriebe zu führen. «Wir müssen ständig fragen, brauchen wir diese Ausgabe, diese Abteilung oder eben nicht? Und Abgangsentschädigungen wie kürzlich in Neuenhof sind zu verbieten.»

Unlängst forderte die SVP Schweiz, die «Schmarotzer-Politik der links-grünen Städte» zu bekämpfen, lebten diese doch auf Kosten von Agglomeration und Landbevölkerung, wie es hiess. Wie sieht Andreas Glarner das? Immerhin zahlen von den Aargauer Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern Baden, Aarau, Wettingen, Brugg, Bremgarten, Lenzburg und Zofingen in den Finanzausgleich ein. Umgekehrt sind Oftringen, Wohlen, Möhlin, Spreitenbach und Suhr Empfänger, also vorab Agglogemeinden. Im Aargau gelte das eher nicht, räumt Glarner ein, klar sei aber, «wo links-grün regiert wird, geht’s bachab».

SP: Am Sonntag finden Richtungswahlen statt

«Der Aargau wurde in den letzten Jahren urbaner, die SP ist in den Städten gewachsen», stellt Nationalrätin und SP-Kantonalpräsidentin Gabriela Suter erfreut fest. Dann rechnen sie am Sonntag mit Zugewinnen in den Städten? «Es sind Richtungswahlen», sagt Suter: «Wir hoffen sehr, dass die Tendenz zu mehr rotgrün und damit zum anderen Aargau, anhält, die wir das bei den jüngsten Grossratswahlen erlebt haben. Wir haben grosses Potenzial, zum Beispiel in Baden, Lenzburg, Brugg und Windisch Sitze zu erobern, in Rheinfelden holten wir schon im Juni einen Sitz.» Man profitiere gewiss auch davon, so Suter weiter, «dass die SVP in den Städten sehr schwach aufgestellt ist».

Auf dem Land sei es für die SP schwieriger, sie trete auch nicht mehr überall an. Aktuell hält sie 55 Exekutivsitze im ganzen Kanton. Suter hofft, dass die SP diese Zahl halten oder gar steigern kann, zum Beispiel in Gipf-Oberfrick. Und dies, obwohl auf dem Land immer mehr Parteilose kandidieren und gewählt werden.

Zum Vorwurf der SVP Schweiz, rotgrün regierte Städte «schmarotzten» auf Kosten von Landschaft und Agglomeration, verweist sie darauf, dass die Städte im Aargau viel in den Finanzausgleich einzahlen. Zudem erbrächten sie über ihre Zentrumsfunktion Angebote, an denen das ganze Umland teilhaben könne. Suter: «Ich halte gar nichts davon, Stadt und Land gegeneinander auszuspielen. Wir sind ein Kanton der Regionen, diese brauchen sich gegenseitig.»

Mitte will im klassischen Stadt-Land-Kanton Aargau Vorbild sein

Natürlich hoffe sie auf eine Stärkung ihrer Partei in den Städten – und nicht nur dort. Das sagt Marianne Binder, Nationalrätin und Kantonalpräsidentin Die Mitte. «Einfach ist es nicht. Die Tendenz nach links ist in den Städten erkennbar, aber die Wirtschaft darf uns nicht gleichgültig sein.

Ohne gesunde Unternehmen fehlen die Arbeitsplätze, die Innovation und letztlich die Steuererträge, die allen zugutekommen, um die Lebensqualität aufrecht zu erhalten.» In Baden beispielsweise habe ihre Zusammenarbeit mit den Freisinnigen eine gute Tradition. Generell aber sollte die bürgerlichen Kräfte einen vermehrten gemeinsamen Einsatz leisten, um die Sensibilität für die Unternehmen zu erhöhen und den Wirtschaftsmotor zu stärken, fordert Binder.

Wichtig sei zudem, die Innenstädte aufzuwerten, sagt sie. Und wie? «Zum Beispiel mit Steuererleichterungen für Immobilienbesitzer, welche nicht nur Wohnungen vermieten, sondern in der Innenstadt auch Ladenflächen und Restaurants zur Verfügung stellen.» Generell hofft Binder, dass der grosszügige Umgang mit Aussenräumen für Restaurants nach der Coronakrise anhält: Restaurants und Gewerbe sollen den öffentlichen Raum stärker nutzen dürfen, fordert sie. «Dann bleiben auch die Innenstädte lebendig».» ist Binder überzeugt.

Die Mitte habe in der Stadt und auf dem Land einen guten Stand, das Vertrauen in ihre Partei spüre sie, das Engagement der Mitglieder im Wahlkampf sei «phänomenal». Ihre Partei könne in einem klassischen Stadt-Land-Kanton wie es der Aargau ist, Vorbild sein, wenn es um das geht, wofür wir traditionell stehen: den Zusammenhalt. Gerade in einer Zeit, in welcher sich ein Stadt-Land-Graben auftut, sagt Binder: «Die Städte brauchen das Land, und das Land die Städte. Wir dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen.»

Grüne rechnen sich gute Chancen für Stadtammannamt in Zofingen aus

«Wir setzen alles daran, den Sitz unserer Frau Stadtammann Barbara Horlacher in Brugg zu verteidigen. Wir rechnen uns gute Chancen aus, auch in Zofingen mit Christiane Guyer die erste Frau Stadtammann zu bekommen. Ich gehe davon aus dass wir die Exekutivsitze in Aarau, Baden, Muri und auch den kleiner Gemeinden verteidigen werden.»

So fasst der Grossrat und Präsident der Aargauer Grünen, Daniel Hölzle seine Erwartungen in den Städten zusammen. In den Einwohnerratswahlwahlen wollen die Grünen dann zulegen. Hölzle: «Dies nicht nur, weil der Trend in unsere Richtung geht, sondern auch, weil viele engagierte junge Leute auf unseren Listen kandidieren.»

Dass die SVP zulegt, kann sich Hölzle nicht vorstellen: «Die Stadtbevölkerung ist generell weltoffener und mit den Schmarotzervorwürfen hat sich die SVP in den Städten komplett unwählbar gemacht.»Was soll in den Städten aus grüner Sicht denn prioritär anders werden? Hölzle: «Ich hoffe auf autofreie Altstädte, besonders natürlich in «meiner» Stadt Zofingen. Verkehrsmässig haben die Städte noch viel Luft nach oben.»

Das gelte ebenso in der Bildung. Es brauche generell bessere familienergänzende Kinderbetreuungsangebote, um die Eltern zu entlasten. Luft nach oben sieht er auch bei der Biodiversität und der Förderung des Solarstroms. Gerade Städte mit eigenen Elektrizitätswerken können da mehr machen.

GLP hofft, in Lenzburg und Wettingen je einen Exekutivsitz zu erobern

Philippe Kühni, neuer Präsident der Aargauer Grünliberalen, empfindet die Politik der Städte im Aargau «als deutlich progressiver als in Landgemeinden. Es dürfte in den Städten aber noch schneller gehen». Wo zum Beispiel? Kühni: «Bei Tagesschulen, familienexterner Kinderbetreuung, Begrünung, Begegnungszonen, CO2-Neutralität, um einige Beispiele zu nennen.»

Wie konkret? In Aarau habe man ein Paket von Vorstössen eingereicht, etwa für autofreie Sonntage oder zur dringlichen energetischen Sanierung städtischer Liegenschaften. Auch würde er an möglichst vielen Orten das Energiestadtlabel vorantreiben: «Das müssen nicht Städte sein, das können auch Landgemeinden machen.»

Die GLP hält derzeit in Rheinfelden und Zofingen je einen Stadtratssitz. Kühni: «Wir hoffen, am Sonntag mit Barbara Portmann in Lenzburg und Ruth Jo. Scheier in Wettingen zwei weitere Sitze in den Städten sowie einige Gemeinderatssitze zu gewinnen.»

Die EVP will als Brückenbauerin punkten

Die EVP rechnetsich sehr gute Chancen aus, mit Joel Blunier neu den Vizeamman von Buchs zu stellen, sagt der kantonale Co-Präsident und Grossrat Roland Frauchiger. Im Schulkreis Aarau-Buchs stehe mit dem erfahrenen Ulrich Frey eine qualifizierte Person für den Kreisschulrat zur Verfügung. Im Bezirk Baden kandidieren engagierte EVP-Mitglieder für den Einwohnerrat, sagt Frauchiger weiter. Die EVP wolle dort die bisherigen Sitze halten bzw. noch ausbauen. In Zofingen hoffe man bei den Einwohnerratswahlen auf einen Ausbau der Wählerstimmen.

In den Landgemeinden wie Kölliken und Rothrist rechnet die EVP, dass die bisherigen EVP-Gemeinderäte wieder gewählt werden, erwartet Frauchiger. In Hirschthal steht Irene Bärtschi als Frau Gemeindeamman zur Wahl.

Frauchiger hat ein Grundsatzanliegen: In der heutigen Zeit beobachte man in Gesellschaft und Politik zunehmend eine Polarisierung. Andere Meinungen würden oft gar nicht richtig angehört. Frauchiger: «Da sehen wir als EVP eine wichtige Aufgabe, zwischen verschiedenen Gruppen Brücken zu bauen und zu nachhaltigen Entscheidungen beizutragen. Auf der Basis unserer Grundwerte wollen aktiv zu einer hoffnungsvollen Zukunft beitragen.»