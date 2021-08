Lockdown So erleben Aargauer die Coronakrise in Australien Seit Ende Juni befindet sich Sydney im Lockdown. Zwei Aargauerinnen und ein Aargauer erzählen, was sie von der Eliminierungsstrategie der Regierung halten, wie sehr sie den Besuch in ihrer alten Heimat ­vermissen – und worauf sie hoffen. Matthias Stadler 28.08.2021, 23.11 Uhr

Lockdown-Leere: An der Central Station in Sydney findet man nur wenige Menschen. Rick Rycroft / AP

Keine Menschenmassen mehr vor dem berühmten Opernhaus, kaum Verkehr auf der Harbour Bridge. Seit Ende Juni befindet sich Sydney in einem Lockdown – und mit ihr mehr als fünf Millionen Einwohner. Die grösste Stadt Australiens wird derzeit von der Deltavariante des Coronavirus heimgesucht. Momentan gibt es um die 700 Neuinfizierte und etwa 5 Todesfälle pro Tag.

Das sind im Vergleich zu Europa niedrige Zahlen. Doch das Land verfolgt eine Eliminierungsstrategie. Deswegen wird versucht, Ausbrüche jeweils im Keim zu ersticken. In diesem Fall gelingt es den Behörden trotz ein-schneidender Massnahmen aber mehr schlecht als recht. Sie gingen zu Beginn des neuen Ausbruchs nur zögerlich vor, nun steigen die Fallzahlen seit Wochen. Hinzu kommt, dass Australien eine vergleichsweise tiefe Impfquote hat: Momentan sind erst 22 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Mittendrin ist dabei auch Felix Halter. In Oberwil-Lieli aufgewachsen, lebt der Aargauer seit 27 Jahren in der Me­tropole. «Früher lief man in manchen Gegenden Schulter an Schulter. Heute ist Sydney eine Geisterstadt», erzählt er im Gespräch. Die Stimmung sei derzeit unheimlich. Dies auch, weil die Behörden nun gar Soldaten aufgeboten haben, um die Einwohner davon abzuhalten, sich zu treffen. «Ich finde die Situation gerade auch für ältere Leute schwierig. Viele von ihnen sind eingeschüchtert und haben Angst.»

Hat schon für Prinz Charles und an der Hochzeit von Schauspie­lerin Nicole Kidman gekocht: Felix Halter aus Oberwil-Lieli. zvg

Auch für Felix Halter ist die Lage nicht einfach, wie er sagt. Der 55-Jährige ist Koch, Essensfotograf und hat viele Auftraggeber, so etwa auch V-Zug, für welche er Markenbotschafter ist. Zu Beginn der Pandemie verlor er viele Aufträge, wie er sagt. «Das war eine sehr schwierige und belastende Zeit.» Er habe sich dann überlegt, wie er sich weiterentwickeln könnte. Nun unterrichtet er unter anderem angehende Köche online und hat einen eigenen Lieferservice für Familienmahlzeiten aufgebaut. Auf seiner Website können Kunden Essen bestellen und er liefert es direkt nach Hause. «Da hilft mir nun der Lockdown sehr. Wo ich früher wegen des Verkehrs eine Stunde für eine Strecke brauchte, dauert es heute vielleicht 20 Minuten.»

30 Nussgipfel und frische Spätzli ausgeliefert

Zu seinen Kunden zählen auch andere Auslandschweizer: «Vor einer Woche konnte ich 30 Nussgipfel und frische Spätzli ausliefern.» Er darf das, weil der Lebensmittelbereich als notwendig eingestuft ist. Die meisten Einwohner der Stadt können hingegen nur für das Nötigste vor die Tür – wobei auch der Radius auf fünf Kilometer eingeschränkt ist.

Nachdem der Aargauer schwere Zeiten durchgemacht hat, fühlt er sich nun «wie eine Rakete auf der Startrampe». Er könne es kaum erwarten, bis der Lockdown vorbei sei. Dann möchte er richtig durchstarten. Denn auch privat hat Felix Halter, der schon für Prinz Charles und an der Hochzeit von Schauspielerin Nicole Kidman gekocht hat, einiges vor: «Ich habe mir einen alten Landcruiser gekauft, mit dem ich Australien durchqueren will.»

Er habe aber auch Sehnsucht nach seiner alten Heimat, Freunden und Familie. Normalerweise reist er einmal pro Jahr in die Schweiz, wo er unter anderem im Restaurant Maiengrün in Hägglingen als Gastkoch auftritt. Solche Gastauftritte will er in Zukunft vermehrt organisieren.

«Manchmal fühlen wir uns von Sydney vergessen»

«Einige ­Geschäftsleute ziehen am letzten Strohhalm»: Karin Tremonti aus Aarau. zvg

Karin Tremonti erlebt die Pandemie etwas im Landesinnern. Die 58-Jährige wuchs in Aarau auf, wo sie auch die Lehre zur Goldschmiedin absolvierte. Seit Ende 1999 lebt sie in Australien, die meiste Zeit davon in Albury/Wodonga. Albury befindet sich im Bundesstaat New South Wales und damit im gleichen wie Sydney, wobei sie direkt an Wodonga und damit an den Nachbarstaat Victoria angrenzt. Zwar ist Sydney fast 600 Kilometer entfernt, doch im riesigen Land sind das Katzensprünge.

Anders als die Metropole hat die Grenzstadt keine Covid-Infizierten zu verzeichnen, lange konnte sich Albury den Lockdown so vom Hals halten. Doch Mitte August wurde es der Regierung des Bundesstaates zu heiss und verfügte auch über diese 50000 Einwohner einen Lockdown. «Wir hatten genau zwei Stunden Zeit, uns zu organisieren», blickt Karin Tremonti zurück. Lustig gewesen sei das nicht: «Manchmal fühlen wir uns von der Regierung in Sydney etwas übergangen.»

Sie sorgt sich auch um Geschäftsinhaber in der Stadt: «Die Wirtschaft ist an einem kritischen Punkt, einige Geschäftsleute ziehen am letzten Strohhalm.» Das Problem sei, dass sich ­Albury «wie in einem Sandwich» zwischen den Grossstädten Sydney und Melbourne befinde. Viele Menschen seien verunsichert, da die beiden Staaten oft verschiedene Covid-Massnahmen treffen und Albury/Wodonga deshalb doppelt betroffen sei.

Doch die Auslandschweizerin ist eine Frohnatur und lässt sich von der ­Situation nicht unterkriegen. Zwar sei nun alles etwas komplizierter geworden und man müsse sich täglich informieren, wie die Regeln auf beiden Seiten der Bundesgrenzen aussehen. Aber ihr Goldschmiedgeschäft sei nicht so schlimm getroffen worden: «Ich habe eine gute Stammkundschaft, der ich meine Produkte nach wie vor zustellen kann.» Nebenberuflich arbeitet sie mit behinderten Personen zusammen. Da dies eine notwendige Aufgabe ist, kann sie diese mit ein paar wenigen Einschränkungen nach wie vor ausüben.

Die Mutter einer Tochter (20) und eines Sohnes (16) hat einen grossen Garten und einen Hund, der sie auf Trab hält. «Ausserdem telefoniere ich regelmässig mit Freunden oder Familienangehörigen in der Schweiz.» Das letzte Mal besuchte sie diese im Sommer 2019. Gerne würde sie nach der Pandemie wieder in ihre alte Heimat reisen. «Denn wenn ich jeweils nach Aarau komme, schlägt mein Herz schon höher.» Am liebsten würde sie beim Maienzug vor Ort sein.

Schöftlerin hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl

Hielt sich mit Töpfern und Joggen mental und körperlich fit: Marie Stohldreier aus Schöftland. zvg

Die Schöftlerin Marie Stohldreier befand sich in Sydney, als die Regierung Ende Juni die Schrauben anzog. «Als Alleinstehende fand ich die Situation ziemlich schwierig.» Das Soziale habe ihr gefehlt. Zudem seien die Regeln fast täglich geändert worden. Sie findet es problematisch, dass die Regierung «auch nach anderthalb Jahren Pandemie so unvorbereitet reagierte und nach wie vor keinen glaubhaften Plan hat, der klar aufzeigt, wie es in Zukunft weitergeht», wie sie ausführt.

Die 35-Jährige hielt sich mit Töpfern und Joggen mental und körperlich fit. Zudem hütete sie für einige Zeit herrenlose Katzen. Nach zwei Wochen wurde ihr die Lage in Sydney allerdings zu bunt. «Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass es nicht gut kommt mit diesem neuen Ausbruch von Covid-19.» Die Management-Beraterin, welche die Kanti Wettingen besuchte und an der Universität Zürich Volkswirtschaftslehre studierte, schaffte es, eine Ausnahmebewilligung zu erhalten, und reiste nach einem kurzen Zwischenhalt in der australischen Hauptstadt Canberra weiter zu ihrem neuen Partner nach Perth in Westaustralien.

Seit zwei Jahren nicht mehr in der Schweiz auf Besuch

Sie brauchte eine Bewilligung, weil die inneraustralischen Grenzen eigentlich zu sind. So schottet sich etwa der Bundesstaat Westaustralien vom Rest des Landes ab. Momentan gibt es dort keine aktiven Fälle von Covid-19, weswegen sich auch Marie Stohldreier wieder frei bewegen kann. Allerdings ist sie nicht sehr optimistisch, dass das noch lange so bleibt: «Die Deltavariante ist so ansteckend – irgendwann kommt sie auch hierhin.»

In normalen Zeiten fliegt Marie Stohldreier einmal pro Jahr nach Hause. Mittlerweile ist sie seit über zwei Jahren nicht mehr in der Schweiz gewesen. «Das ist lange für mich. Ich vermisse meine Familie und Freunde schon. Und ich würde auch gerne über Weihnachten in die Schweiz reisen. Doch ich bleibe realistisch: Das wird nicht möglich sein.»

Ihr fehlt in Australien eine gesunde, kritische Debatte über die Covid-Strategie. «Die Schweizer denken selbstständiger, in Australien ist man eindeutig staatsgläubiger.» So sei es in der Schweiz unvorstellbar, wegen ein paar weniger Covid-Fälle einen Lockdown auszurufen. «Eine Mehrheit in Australien unterstützt die Strategie der Abschottung vom Rest der Welt. Viele Australier denken sogar, dass ihre Eliminierungsstrategie als weltweites Vorbild dient.»

Die Auslandschweizerin, die seit vier Jahren in Australien lebt, hat noch immer eine Wohnung in Sydney. «In normalen Zeiten ist es eine tolle Stadt. Das Wetter und die Nähe zum Wasser sind super und man kann viel unternehmen», sagt sie. Bis sie dahin zurückkehren kann, dauert es aber wohl noch eine Weile. Die Situation ist alles andere als unter Kontrolle. Die Schöftlerin braucht also wie die beiden anderen Aargauer am anderen Ende der Welt noch eine gehörige Portion Geduld.