Änderung des Brandschutzes: Kaminfegermonopol wird aufgehoben

Liberalisierung Änderung des Brandschutzes: Kaminfegermonopol wird aufgehoben Mit der Revision des Brandschutzgesetzes wird das Kaminfegermonopol aufgehoben und in die freie Marktwirtschaft überführt. Als Konsequenz der Liberalisierung wird auf eine staatliche Regulierung des Kaminfegerwesens verzichtet. Zudem soll es keine generellen, sondern nur noch risikobasierte Brandschutzkontrollen geben. 05.11.2021, 13.27 Uhr

Ab Januar wird das Kaminfegermonopol aufgehoben. Keystone

Nächstes Jahr wird das Kaminfegermonopol und damit die kantonalen und kommunalen Tarife im Aargau aufgehoben. Dann treten per 1. Januar 2022 die Revisionen des Brandschutzgesetzes sowie der Brandschutzverordnung in Kraft. Das teilt der Kanton am Freitag mit.