Sprengung von Bankomat: Karte aller Aargauer Tatorte

Tatmuster Zwei Gangster sprengen in Egliswil einen Bankomaten der Raiffeisenbank – das ist kein Zufall Bankomaten-Bomber ziehen ihre Spur auch durch den Aargau. Der Kanton ist bei ihnen beliebt. Das lässt sich erklären, genauso wie ihr letzter Tatort Egliswil. Und ebenso, dass es die Raiffeisenbank traf. Jürg Krebs 12.10.2022, 12.15 Uhr

Ein lauter Knall zerreisst die Stille der Nacht in Egliswil. Michelle Sarjeant und ihre Familie schrecken aus dem Schlaf hoch. Die zweifache Mutter braucht einen Moment, um zu realisieren, was passiert ist. Sie eilt zum Fenster und sieht zwei Gestalten davonrennen. Der Bancomat, der nur zehn Meter von ihrer Wohnung entfernt liegt und von einem kleinen Backsteinhäuschen umgeben sein sollte, liegt in Trümmern. Gesprengt.

In Egliswil wurde am Dienstagmorgen ein Bankomat gesprengt. Ein Anwohner filmte die Explosion. ArgoviaToday / Severin Mayer

Egliswil als Tatort ist kein Zufall - und auch nicht, dass es einen Geldbezugsautomaten der Raiffeisenbank traf, wie wir vor wenigen Wochen aufgezeigt haben. Es gibt ein Muster.

In der Schweiz wurden in diesem Jahr bereits rund 20 Bankomaten gesprengt. Vor Egliswil traf es in der Nacht auf Montag das Einkaufszentrum Lokwerk in Winterthur. Dass die Tatorte im Mittelland zwischen Genf und der Ostschweiz liegen, hat einen Grund. Die Täter bevorzugen die Nähe zu Autobahnen und Schnellstrassen, die ihnen eine rasche Flucht ermöglich. Deshalb ist auch der Aargau bei den Gangstern beliebt. Ländliche Orte und Einkaufszentren sind ebenfalls bevorzugt.

Egliswil (Bank Raiffeisen), Shoppi Tivoli in Spreitenbach (Bank Cler), Büttikon (Bank Raiffeisen), Oberentfelden (AKB) - das sind die Aargauer Tatorte im Jahr 2022.

Gesprengte Bankomaten – die Aargauer Tatorte:

Und auch die «Raiffeisen» wie in Egliswil ist häufig Ziel der Täter. Die Bank betreibt einerseits das grösste Netz an Bankomaten in der Schweiz, andererseits sind diese vorwiegend auf ländliche Orte verteilt.

Die Banken reagieren auf die Angriffe. Sie sind dazu übergegangen, ihre neuste Automaten-Generation sicherer zu machen und mit Farb- oder Leimpatronen auszustatten. Diese sollen verhindern, dass die Noten nach der Sprengung noch verwendet werden können.

Bankomaten-Sprengungen sind ein Phänomen aus den Niederlanden

Das Phänomen der Bankomaten-Sprengungen fand in den Niederlanden seinen Anfang. Als die Banken die Sicherheit ihrer Automaten zu erhöhen begannen, wichen die Täter auf Deutschland aus. 2019 wurden die ersten Sprengungen in der Schweiz registriert. Seither flog alle paar Wochen ein Bankomat in die Luft, erst in Grenznähe, dann immer mehr im Landesinnern.

In Egliswil wurden zwei Täter gesichtet, vielleicht warteten irgendwo Mittäter. Normalerweise operieren die Diebe in Gruppen von drei bis vier Personen. Sie inspizieren die Tatorte vorgängig und schlagen dann zwischen 1 und 4 Uhr nachts zu. Halb Drei war es in Egliswil in der Nacht auf Dienstag.

Urteil gegen einen Bankomaten-Bomber

Weil Sprengstoff zum Einsatz kommt ist das Bundesamt für Polizei, Fedpol, für die Verbrechen zuständig. Es richtete vor zwei Jahren einen Einsatzstab ein, der jeweils zum Tatort ausrückt. Bei Attacken mit Sprengstoff übernimmt die Bundesanwaltschaft die Strafverfahren. Über 40 Fälle sind hängig. Es werden immer mehr. Selten werden die Täter erwischt.

Doch es gibt vereinzelt auch Erfolge: Ende 2021 wurde ein 31-jähriger Bankomaten-Bomber aus Rumänien vom Bundesstrafgericht zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Eine DNA-Spur und internationale Ermittlerzusammenarbeit führten zum Zugriff und zur Anklage.

Im Fall von Egliswil wurden die Täter nicht gefasst. Die Kantonspolizei Aargau reagierte umgehend und suchte die Umgebung mit einem Helikopter und einer Wärmebildkamera ab. Bislang vergebens.

Die Reportage der Kollegen von Spiegel-TV taucht in des Phänomen der Bankomaten-Bomber ein:

Sehenswerte Dokumentation von Spiegel TV. Spiegel TV

