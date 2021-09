Seon: Zusätzlicher Barrieren-Stress im Seetal

Baubeginn Die Kolonnen dürften sich verlängern: Zusätzlicher Barrieren-Stress im Seetal In Seon beginnt nach ewiger Planung der Bau der Haltestelle «Nord». Den Autofahrern drohen längere Wartezeiten. Urs Helbling Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Die Einfahrt in die Seetalstrasse wird mit einer Schranke gesichert. Die Haltestelle wird oberhalb der Einmündung gebaut. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Die Einmündung von der Aarauerstrasse in die Seetalstrasse (und umgekehrt für die Linksabbieger) in Seon ist ein heikler Knoten. Sicherheitsmässig ist die Situation deutlich besser, seit es die für das Seetal typischen Einfachdrehleuchten gibt. Aber es gibt immer wieder Staus – nicht nur in den Stosszeiten.

Und die Kolonnen dürften sich ab Ende 2022 verlängern. Die Automobilisten wissen aus Erfahrung, dass der Bau einer Barriere in der Regel für sie ein längeres Anstehen bedeutet. Dem dürfte auch in Seon so sein, selbst wenn die künftige Haltestelle «Seon Nord» in unmittelbarer Nähe liegt, was sich auf die Barrierensteuerung positiv auswirken sollte.

Bau der gesamten Haltestelle kostet neu 4,35 Millionen Franken

Die neue Barriere ist eine direkte Auswirkung der neuen Haltestelle, deren 4,35 Millionen Franken teurer Bau am kommenden Montag offiziell beginnt – nach einer etwa 19-jährigen Planungszeit. Projektleiter Mathias Blaser erklärt, was geplant ist: «Der Bahnübergang Aarauerstrasse wird beidseitig mit zwei Einfachdrehleuchten und Andreaskreuz/‹Kein Vortritt›-Signal ausgestattet.» Also weitgehend das, was es schon heute gibt.

Aber: «Die Fahrspur von Schafisheim erhält eine Halbschranke», schreibt Blaser. Zudem werde eine Raumüberwachung realisiert, die das Freihalten des Bahnüberganges diktiere und entsprechende Signale an die Bahnsicherungsanlage übermittle. Und: «Für Linksabbieger gibt es eine Überkopfsignalisation/Winkelmasten mit Drehleuchten, die für die Fahrzeuge von Seon, aber auch von Lenzburg ersichtlich sind.»

Die Haltestelle «Seon Nord» hat eine ewig lange Leidensgeschichte. Zuletzt musste der Grosse Rat zusätzliches Geld bewilligen, weil der Bau mittlerweile auf 4,35 Millionen Franken veranschlagt ist. Mit den Bauarbeiten begonnen wird nun am 20. September, wie das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) gestern mitteilte. Die Haltestelle gegenüber dem Restaurant Frohsinn wird 110 Meter lang, bekommt einen teilweise überdachten Perron, ein Wartehäuschen und Veloabstellplätze. Die Vorarbeiten (Mittelinsel und Wartebereich vor dem Gleis) für den neuen Fussgängerstreifen sind bereits ausgeführt.

Erschliessung des nördlichen Siedlungsgebietes von Seon

In einer ersten Phase von September 2021 bis Mai 2022 werden laut der Medienmitteilung die Tiefbauarbeiten für die neue Haltestelle vorgenommen. Ab Mai 2022 würden die Arbeiten für die Gleise und Sicherungsanlagen sowie die Infrastruktur der Haltestelle um- gesetzt. Die Bauarbeiten folgen von Osten aus, der Verkehr auf der Seetal­strasse wird nicht tangiert. Aber: «Mit lärmintensiven Arbeiten und vereinzelten Nachtarbeiten ist zu rechnen», so das BVU.

Die Inbetriebnahme der neuen Haltestelle ist mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 geplant. «Der Kanton und die Gemeinde beabsichtigen mit der zusätzlichen Haltestelle ‹Seon Nord›, das nördliche Siedlungsgebiet von Seon besser zu erschliessen und damit den Kundennutzen der SBB zu erhöhen», steht in der Medienmitteilung.