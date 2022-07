Jugendfest Lenzburg: Die Bilder vom Zapfenstreich, Umzug, Manöver

Tradition Zapfenstreich, Kinderumzug, Manöver: 154 Bilder vom Jugendfest Lenzburg Fabio Baranzini Strahlende Kindergesichter, ein heisser Kampf zwischen Freischaren und Kadetten und gefühlt die ganze Stadt auf den Beinen: Lenzburg feiert sich und seine Traditionen am Jugendfest. Wir haben die Bilder dazu. 0 Kommentare 09.07.2022, 13.12 Uhr Merken Drucken Teilen

Der Zapfenstreich am Donnerstagabend

Die Vorfreude auf das Jugendfest war bereits am Morgen spür- und sichtbar. Am Abend ging es mit Zapfenstreich endlich los. Volle Gassen, die Menge war in Feierlaune.

Zapfenstreich auf dem Freischarenplatz. Henry Muchenberger Zapfenstreich in der Rathausgasse. Henry Muchenberger Zapfenstreich in der Rathausgasse. Henry Muchenberger Aus zwei Motiven kann man bei den Pins wählen, die am Zapfestreich für 10 Franken verkauft werden. Eva Wanner Viel Publikum und Sonnenstrahlen beim Platzkonzert auf dem Freischarenplatz. Henry Muchenberger Henry Muchenberger Henry Muchenberger Publikumsmassen und Sonnenstrahlen beim Platzkonzert auf dem Freischarenplatz. Henry Muchenberger Henry Muchenberger Auftakt zum Platzkonzert auf dem Freischarenplatz. Henry Muchenberger

Der Umzug am Freitagmorgen

Gefühlt die ganze Stadt war auf den Beinen. Dazu kamen so einige Heimwehlenzburger und -Lenzburgerinnen, die sich den Tag extra freigenommen haben. Meist in traditionellem Lenzburger Blau-Weiss gekleidet säumten sie die Gassen während des Kinderumzugs.

Weiss und Blau dominierten das Jugendfest. Fabio Baranzini Das Wetter ist fantastisch, die Stimmung locker. Fabio Baranzini Fabio Baranzini Der Lenzburger Vizeammann Andreas Schmid mit Zylinder. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Landammann Alex Hürzeler und Nationalratspräsidentin Irène Kälin winken den Umzugsteilnehmenden zu. Fabio Baranzini Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Hier Stadträtin Barbara Müller-Portmann. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Weitere Impressionen vom Jugendfest in Lenzburg am Freitagmorgen. Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Stadtrat Sven Ammann. Fabio Baranzini Jugendfest Lenzburg 2022 Fabio Baranzini Stadträtin Beatrice Taubert-Baldinger ist natürlich auch dabei. Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Die beiden Stadträte Sven Ammann und Andreas Schmid. Fabio Baranzini Fabio Baranzini Hoher Besuch: Nationalratspräsidentin Irène Kälin (links) und Stadträtin Barbara Müller-Portmann. Fabio Baranzini Alex Hürzeler und Daniel Mosimann. Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Die Politiker Alex Hürzeler und Irène Kälin winken den Kindern zu. Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini

Das Manöver am Nachmittag

Schülerinnen und Schüler in Kadettenuniform, , Freischaren, Erwachsene in allen möglichen Kostümen, zu Fuss, auf Velos, auf Pferden und in Kutschen ziehen Richtung Gofferberg, um gegeneinander anzutreten.

Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini

Geschmückte Brunnen in Lenzburg

Sodbrunnen beim Rathaus Eva Wanner Römerwegbrunnen Valérie Jost Rathausbrunnen Valérie Jost Moritzbrunnen mit Fauchi Valérie Jost Schmittenbrunnen/Sternenbrunnen Valérie Jost Kronenbrunnen Valérie Jost Spittelbrunnen Valérie Jost / Aargauer Zeitung Spittelbrunnen Valérie Jost / Aargauer Zeitung Spittelbrunnen Valérie Jost / Aargauer Zeitung

